Cristian Obadă a revenit în campionatul naţional de futsal

Unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei Moldovei de fotbal în sală, Cristian Obadă a revenit în campionatul naţional. Jucătorul s-a transferat la formaţia Clic-Media din Chişinău.Obadă va evolua la noua sa echipă cu numărul 15 pe tricou. Astfel, el a revenit pe teren după o perioadă îndelungată. La început de an s-a accidentat grav la echipa de club Autobergamo Deva și a ratat restul sezonului."Am rugat pe cei de la echipa din Deva să mă lase sub formă de împrumut pe un an de zile în Moldova ca să îmi revin cât mai bine şi să fiu alături de familie. Am văzut acolo un colectiv tânăr cu ambiţii. În special sunt foarte bun prieten cu patronul de acolo. Din acest motiv am revenit, ca să fiu alături de familie", a declarat Cristian Obadă.Noua echipă a lui Obadă, Clic-Media s-a clasat pe locul patru în ediţia precedentă a Campionatului Moldovei.Cristian Obadă a jucat din 2014 la Autobergamo Deva şi United Galaţi. El a devenit campion al României cu Autobergamo și multiplu câștigător al Cupei și Supercupei României. S-a învrednicit de 2 ori și cu titlul de cel mai bun golgheter al campionatului. Anul trecut, a devenit campion și cu United Galați.În Moldova el a mai jucat la Lexmax Chişinău, devenind campion naţional. Obadă a fost desemnat de trei ori cel mai bun jucător de futsal al anului.Fiind acasă în proces de recuperare, Cristian a decis acum câteva luni să să-și lanseze propriul club sportiv în oraşul natal Teleneşti. Cu suportul familiei, prietenilor, dar și a autorităților locale, el a reușit acest lucru, iar în prezent la club se antrenează aproximativ 50 de copii.