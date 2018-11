Cristea, despre votul Parlamentului European pe Moldova: A fost aprobat un document politizat, care nu-şi are locul în context electoral

Marţi, 14 noiembrie, Parlamentul European a votat un raport privind implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova, în urma dezbaterilor ce au avut loc în ultimele luni în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe, scrie agerpres.ro.

Eurodeputatul PSD Andi Cristea, Preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru Republica Moldova, a criticat conţinutul raportului şi momentul luării acestei decizii, în pragul campaniei electorale de la Chişinău:



"Grupul Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, din care fac parte, şi-a retras sprijinul politic faţă de acest raport, după două încercări de a preveni situaţia de faţă: aprobarea unui document politic, conceput pentru a servi opoziţiei extra-parlamentare de la Chişinău. În Moldova vor fi alegeri parlamentare în Februarie 2019. În context electoral, un asemenea raport nu-şi are locul."



În plus, Cristea a arătat că forma actuală a raportului reflectă tensiunile politice de la Chişinău. "Grupurile politice care formează majoritatea în Parlamentul European poartă mesajul partenerilor lor de la Chişinău. Fac un joc foarte periculos pentru Moldova", potrivit euro-deputatului, care a adăugat că: "majoritatea politică de dreapta din Parlamentul European demonstrează, din nou, duble standarde: nu s-ar împotrivi unui nou sistem electoral dacă ar favoriza opoziţia extra-parlamentară din Moldova. Doreşte să pună stop tuturor surselor de finanţare pentru Moldova, dar să direcţioneze fonduri către societatea civilă apropiată opoziţiei."



Legat de eforturile socialiştilor europeni de a preveni votul de marţi, Andi Cristea a explicat că primul pas a fost încercarea de amendare a raportului, astfel încât să se asigure o formulă obiectivă, axată pe rezultatele implementării Acordului de Asociere. Al doilea pas a fost solicitarea amânării votului pe raport până după alegerile parlamentare din Moldova, la fel ca în cazul Bosniei sau al Turciei.



În context, Cristea a menţionat că: "personal, am pus întotdeauna interesul Moldovei şi al Uniunii Europene pe primul loc, fără să mă raportez la calcule politice. Parlamentul European a demonstrat succes şi eficienţă în politica sa faţă de Moldova doar atunci când a acţionat unitar, pe o singură voce. Încercările actualei majorităţi din Parlamentul European de a favoriza anumite partide politice de la Chişinău în prag de alegeri afectează credibilitatea Parlamentului European."