Criptomoneda bitcoin a depăşit din nou pragul de 50.000 de dolari

Cea mai populară criptomonedă a crescut cu 83,7% faţă de nivelul minim din acest an - 27.734 dolari - înregistrat în data de 4 ianuarie.Luna trecută, cotaţia bitcoin a urcat până la un nivel record de 58.354,14 dolari, pe măsură ce guvernele au majorat cheltuielile pentru a contracara impactul economic al coronavirusului. Această majorare a cheltuielilor a alimentat temerile privind inflaţia şi devalorizarea dolarului american.Progresele spectaculoase înregistrate de bitcoin în ultimele luni au fost alimentate de semnalele că începe să fie acceptată de un număr din ce în ce mai mare de investitori şi companii, de la Tesla şi Mastercard, până la BNY Mellon.Cu toate acestea, mulţi analişti şi investitori sunt în continuare sceptici când vine vorba de monedele digitale slab reglementate şi cu evoluţii volatile, având în vedere că în continuare nu sunt utilizate la scară largă în magazine.Analiştii băncii JP Morgan susţin că preţurile actuale la bitcoin sunt cu mult peste estimările lor referitoare la valoarea adecvată. Adoptarea pe scară largă creşte corelaţia dintre bitcoin şi activele ciclice, are cresc şi scad odată cu ciclurile economice, ceea ce, pe cale de consecinţă, diminuează beneficiile unei diversificări în zona criptomonedelor, susţin analiştii băncii americane într-un raport.Bitcoin este un "spectacol economic secundar", adaugă analiştii de la JP Morgan, potrivit cărora inovaţiile din tehnologia financiară şi expansiunea platformelor digitale în domeniile creditului şi plăţilor reprezintă "adevărata poveste de transformare financiară în epoca COVID-19".Pe de altă parte, susţinătorii bitcoin spun că această criptomonedă este "aur digital" care poate oferi protecţie împotriva riscului de inflaţie declanşat de programele uriaşe de stimulare lansate de băncile centrale şi guvernele din întreaga lume pentru a contracara efectele crizei COVID-19.Analiştii JP Morgan subliniază însă că un bitcoin ar trebui să ajungă la un curs de 146.000 de dolari pentru ca valoarea de piaţă a tuturor acestor monede să fie comparabilă cu investiţiile în aur ale sectorului privat via fonduri de tip exchange-traded funds (ETF) sau în monede şi lingouri.Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, cu o cotă de piaţă de aproape 70%.Tehnologia blockchain utilizează criptografia pentru a crea un registru digital de date în care sunt incluse tranzacţiile utilizatorilor. Practic, este vorba despre un sistem prin care toate tranzacţiile sunt arhivate şi autentificate în mod public, fără să mai fie nevoie de un singur deţinător al informaţiei.