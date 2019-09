CRIME ÎNVĂLUITE DE MISTER. Două corpuri neînsufleţite au fost găsite într-o grădină din satul Purcari, raionul Ştefan Vodă

Foto: publika

Două corpuri neînsufleţite au fost găsite într-o grădină din satul Purcari, raionul Ştefan Vodă. Potrivit procurorilor, este vorba despre doi bărbaţi, care se cunoșteau foarte bine. Anchetatorii au stabilit şi un cerc de suspecţi. Una dintre victime a fost dată dispărută acum un an. Unii credeau că bărbatul s-a înecat în Nistru.



"Nu are pe nimeni, nu are surori, nu are fraţi. Nu ştiu.

Reporter - Consuma alcool, poate bărbatul?-

Ea ro - Lua câte un pic. Eu aşa am auzit că el a zis că îşi o sticlă de vin şi se duce să se înece în Nistru".



Acum câteva zile totul a luat o altă întorsătură. Corpul bărbatului a fost găsit îngropat în grădina casei, unde cu trei zile în urmă fusese descoperită o altă victimă fără suflare. Crimele ar fi fost comise la distanţă de aproximativ un an.



"este chip să mai găsească încă, că ei au fost bandă de asta aiurea, oameni nesănătoşi".



Poliţia a reţinut un suspect în cazul primei victime găsite. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, care şi-a recunoscut vina. Fiul cel mare al bărbatului în vârstă de 47 de ani susţine că bănuitul îi era prieten.



" Reporter - Ce va spus fratele când v-a sunat?

- Că tăticu a plecat noaptea de acasă la orele două cu doi băieţi şi atât, unul 24 de ani şi unul 17. Atât

Reporter - Dar pentru ce, de ce?

- Să servească un pahar de vin. Eu pe el l-am întrebat în privinţa de tăticu, i-am scris şi el mi-a spus că nu ştie nimic, nu a fost nimic, dar se pare că el a fost ", a spus fiul victimei, Ion Mihcov.



Oamenii din sat au doar cuvinte de laudă despre victimă.



"A fost un om foarte bun, ne împăcam foarte bine. Aşa rău nu a făcut la nimeni, a fost atre bun".



"Era un om de aur, eu vă spun serios. El niciodată nu a sărit la nimeni la bătaie, era de ajutor. Avea un cal şi o căruţă şi pe toată mahalaua îi ajuta pe toţi. El era băiat la locul lui nu ştiu de l-au omorât aceştia, nu sunt oameni normali".



Nici pe suspect nu-l cred în stare de a săvârşi o crimă atât de gravă.



"El era nevoiaş şi venea la noi, noi suntem la pensie şi bolnavi şi ne mai ajuta. Eu îl consideram un băiat tare cuminte, nu îmi vine a crede fapta asta ce a făcut el. Nu îmi vine a crede".



"Nu avea un comportament rău, nu ne-a făcut nimic în doi trei ani de zile, nu ne-a deranjat cu nimic, nu ne-am certat, nu l-am văzut bat. Ne dădea bună ziua".



Potrivit anchetatorilor, în ce priveşte cea de-a doua victimă, suspectul susţine că a fost doar complice.



"Legătura dintre cele două crime este faptul că, să spunem aşa, cei doi erau într-un cerc de amici şi consumau împreună alcool. Unul dintre suspecţi lua în chirie această casă de mai mult timp, de câţiva ani", a comunicat procurorul şef interimar la Procuratura din Ştefan Vodă, Vlad Guzic.



Procurorii întreprind toate acţiunile pentru a stabili circumstanţele producerii celor două crime.