Crimă teribilă în Cipru. Un băiat de 13 ani și-a ucis cu sânge rece surioara de doar 9 ani

Crimă teribilă petrecută în Cipru, unde un băiețel de 13 ani și-a ucis cu sânge rece surioara de doar 9 ani. Cei doi locuiau cu tatăl lor în Cipru, fiind originari din Buzău, România, iar fetița ucisă urma să împlinească 9 ani peste doar câteva zile, scrie antena3.ro.

Crima oribilă s-a petrecut pe 6 noiembrie, după-amiaza, în casa în care locuiau cu toții, în Larnaca.

Cei doi copii au rămas singuri acasă, în momentul în care s-a petrecut tragedia. Băiețelul a pus mâna pe un cuțit de bucătărie și și-a înjunghiat sora de 4 ori.

Fetița a reușit să fugă afară din casă, țipând după ajutor, însă vecinii au auzit țipete mult prea târziu, pentru că fratele ei a alergat după ea și a mai înjunghiat-o de încă 11 ori.

Unul dintre vecinii care au auzit țipetele micuței a sunat la poliție și a declarat că țipetele s-au auzit doar pentru puțin timp.

"Am văzut-o în timp ce încerca să se ridice și țipa după ajutor. Apoi, nu am mai văzut și auzit nimic. După 30 de minute am auzit din nou țipete. Tatăl copiilor a ieșit pe stradă cu copilul plin de sânge în brațe, ducându-l spre ambulanță", a declarat un vecin, potrivit opiniabuzau.ro.

Fetița n-a reușit să scape cu viață și a murit când a ajuns la spital.