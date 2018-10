CRIMĂ ORIBILĂ. O bunică și-a înjunghiat și băgat la cuptor nepoțica de 2 ani

Crima oribilă s-a întâmplat în Bolivar County, Mississippi. Investigatorii spun că este neclar dacă fetița era moartă atunci când a fost băgată în cuptorul încins, scrie libertatea.ro.

Șeriful Kelvin Williams a declarat pentru WTVA că bunica este chestionată cu privire la moartea copilului de 1 an și 8 luni, potrivit mirror.co.uk.



„Un membru al familiei a ajuns acasă și și-a dat seama că s-a întâmplat ceva. A găsit copilul în cuptor și a sunat la departamentul de Poliție Shaw care ne-a contactat pentru a asista la o anchetă pentru omucidere.



La locul faptei am găsit o fetiță de 20 de luni decedată. Cauza oficială a morții se află încă sub investigație, dar autoritățile cred că fata a fost înjunghiată și arsă”, a spus șeriful.



Sunt efectuate teste pentru a determina ce s-a întâmplat cu bebelușul. Cazul a fost preluat de Biroul de Investigații din Mississippi.