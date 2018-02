CRIMĂ ODIOASĂ la Râşcani. Un adolescent de doar 14 ani a omorât cu sânge rece o bătrână

O bătrână din raionul Râşcani a fost omorâtă de un adolescent de doar 14 ani. Corpul neînsufleţit al femeii de 83 de ani a fost găsit de asistenta socială din sat.

Potrivit poliţiei, băiatul a intrat în casa victimei în timp ce aceasta dormea şi a vrut să fure bani. Când bătrâna s-a trezit, suspectul a înjunghiat-o de mai multe ori.

Locuinţa femeii este la marginea satului, de aceea localnicii spun că nu au auzit nimic:



" Am început a plânge, doamne fereşte de aşa ceva. Asta-i o crimă, m-am speriat şi eu. Mă gândesc ce durere a suferit."



"Ne-am speriat, ne-am adunat acolo multă lume şi am stat să vedem. Pentru noi asta e straşnic şi ne-a făcut satul de râs. "



Colegii suspectului nu-l cred în stare să comită o crimă, deşi acesta lipsea des de la şcoală:



"Era un băiat cuminte, nu sărea la nimeni la bătaie. În general, lipsea de la lecţii."



"El la şcoală era liniştit, în clasă tot, vorbea normal cu noi, nu ne supăra şi încerca să prietenească cu toţi. "



" Nu m-am aşteptat, în general am rămas şocată. Credeam că poate este vorba de un alt băiat. La şcoală nu arăta niciun comportament deosebit, era un băiat ca toţi băieţii."



Directoarea liceului spune că băiatul provine dintr-o familie defavorizată. Acesta locuieşte doar cu mama sa şi mai are doi fraţi.



" Când venea la lecţii nu prezenta un comportament problematic sau să fie agresiv pe parcursul orelor. Permanent a fost un copil liniştit. Unica problemă este că provine dintr-o familie social-vulnerabilă şi chiar dacă venea la lecţii, stătea primele două ore şi fugea", a spsu Lilia Lupăcescu, directoarea gimnaziului din Boroşenii Noi.



Procurorii au deschis un dosar penal în acest caz, pentru a stabili în ce circumstanţe a avut loc crima.



"Este o persoană reţinută, astăzi în privinţa persoanei a fost eliberat un mandat de arestare pentru un termen de 30 de zile. Este iniţiată urmărirea penală în baza articolului 145, articolul 2 din Codul penal al RM, omorul intenţionat al unei persoane", a menţionat Sergiu Creţu, procuror raionul Rîşcani.



Dacă va fi găsit vinovat, adolescentul riscă până la zece ani de puşcărie.