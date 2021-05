Crimă odioasă la Durleşti în ziua de Paşte. O femeie a murit după ce soţul acesteia a bătut-o cu bestialitate. Ulterior, bărbatul a încercat să îşi pună capăt zilelor.Oamenii legii au fost alertaţi de către o rudă a celor doi în jurul orei 15:00. Potrivit informaţiilor, cei doi soţi s-au luat la ceartă în urma unei neînţelegeri."Eu ştiam că era o familie aşa sărăcuţă. El bolnav, doi copii mititei şi atât.- Aveau conflicte? - Nu ştiu de lucruri de acestea, nu se auzea. Acum de câteva zile nimic nu am auzit. Cum de o omorât-o că el e un pitic mititel, în jumătate ca dânsa, e femeie zdravănă, tânără."Cei doi soţi au două fete. Cea mai mare este în clasa a doua."O vedeam pe dânsa în fiecare zi cum ducea copii la grădiniţă, curăţele, frumuşele. El venea de la lucru tot, nu am auzit certuri. Una e la şcoală clasa a doua şi aceea mică are patru ani, ori cinci. Niciodată nu m-am aşteptat la aşa ceva, noi suntem şocaţi toţi"."Se vede că tot ceva la beţie, cine ştie ei sunt tineri poate, Doamne fereşte"."Nu erau gălăgioşi, probleme din partea lor nu au fost, nu se auzea nimic era tot liniştit. Eu sunt emoţionat de la ceea ce se spune, prima dată aud de la dumneavoastră că aşa s-a întâmplat".Ofiţerii de investigaţie cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanţele tragediei."A fost depistat cadavrul unei persoane de gen feminin cu multiple echimoze. Preventiv cauza decesului este fractura craniului şi fractura mandibulei. La moment din circumstanţele pe care le cunoaştem nu era în stare de ebrietate."Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă cu o rană de cuţit şi a fost internat în secţia reanimare a Spitalului de Urgenţă. Pentru fapta comisă el riscă până la 15 ani de închisoare.