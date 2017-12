Crimă odioasă la Cahul. Un bărbat, UCIS CU SÂNGE RECE de doi indivizi care i-ar fi lovit maşina. Poliţia îi caută pe suspecţi

Descoperire macabră în apropierea unei benzinării din satul Colibaşi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, în această dimineaţă, fără suflare şi cu semne vizibile de moarte violentă. În acest caz înfiorător sunt suspectaţi doi tineri în vârstă de 20 de ani, iar poliţia întreprinde toate măsurile pentru a-i reţine.

Potrivit poliţiştilor, victima a venit în această dimineaţă la staţia Peco pentru a se răzbuna pe suspecţi, care i-ar fi lovit automobilul. Aceştia s-au luat la bătaie, până l-au omorât.

Din imaginile surprinse de camerele video, se vede cum victima este lovită cu cruzime de cei doi, iar alţi trei prieteni de-ai lor priveau nepăsător. Se mai vede că nici angajaţii benzinăriei nu au reacţionat la cele întâmplate. Victima a fost deposedată de un pistol de tip Baikal, deţinut legal şi de telefonul mobil.



"El a sărit la bătaie. Ei erau mai mulţi, erau vreo cinci personae, au sărit la bătaie, după care persoanele date au sărit la bătaie. L-au bătut şi cu mâinile, şi cu picioarele şi cu o lanternă era aşa mai de fier", a spus Iurie Briceag, şef IP Cahul.



Unii angajaţi ai staţiei Peco spun că nu ştiu cum s-a întâmplat totul.



"Eu nu am văzut nimic. Când am venit la ora 8:00 dimineaţa era numai poliţie aici. –Colegii dvs au văzut? –Colegul e la poliţie. Eu nici nu am reuşit să vorbesc că mie nu mi-au dat voie să vin aici. L-au luat pe el poliţia şi au am rămas."



Rudele victimei spun că nu-şi pot explica faptul că cei prezenţi în preajmă nu au întreprins nimic.



"Cum aşa ceva supraomenesc. Tu să nu dai un mic ajutor unui om care îl vede că e în baltă de sânge", a declarat Constantin Dascaliu, fratele victimei.



"Ei au stat şi s-au uitat pe geam şi au privit şi nu acordă absolut nimic, nimic. Nu ştiu cum poţi să fii atât de indifferent faţă de tot ce se întâmplă peste geam, fiind la serviciu", a menţionat Ana Descaliu, cumnata victimei.



Vecinii spun că bărbatul era foarte liniştit şi se înţelegea bine cu toată lumea:



"Noi am rămas încremeniţi când am auzit. El nu a fost om de gălăgie trăim alături nu ne-am sfădit niciodată tare bine am mai trait".



"Îi ajuta pe toţi şi la deal şi la vale nu avea probleme cu nimeni. Foarte cuminte. Mi-i jăli că au rămas copiii el tânăr băiatul".



Potrivit poliţiştilor, martorii tragediei au fost angajaţii staţiei Peco, care nu au întreprins nimic. Dacă se va demonstra că ei nu au alertat poliţia intenţionat, ar putea fi cercetaţi penal.



"Cei doi suspecţi se aflau împreună cu trei amici la benzinărie când bărbatul înarmat a venit şi i-a luat la rost pentru că ei i-ar fi deteriorat cu o zi mai devreme maşina. Tinerii l-au bătut cu pumnii, picioarele şi cu o lanternă, până când acesta şi-a dat ultima suflare", a spus Alina Cotoros, reporter Canal 2.

Suspecţii au fugit de la faţa locului cu o maşină cu numere străine. Ei sunt căutaţi de poliţie. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, tinerii riscă până la 12 ani de închisoare.