Crimă odioasă în Ucraina. Un bărbat a ucis cu bestialitate un cuplu, pentru că le datora șase mii de hrivne

Crimă odioasă în Ucraina. Oamenii legii din regiunea Kiev au găsit sâmbătă, într-un microbuz, cadavrele unui cuplu: un bărbat de 50 de ani și o femeie de 45 de ani. Suspectul, în vârstă de 52 de ani, a fost reţinut în scurt timp. Potrivit poliţiei ucrainene, acesta ar fi datorat cuplului 6 mii de hrivne, echivalentul a aproximativ 4 mii de lei moldoveneşti.Soţii erau originari din regiunea Volânia şi se ocupau cu vânzarea lemnelor. Ei ar fi ajuns în satul Vasilichi, regiunea Kiev, la unul dintre clienți. În timpul discuţiei, între bărbați ar fi izbucnit un conflict, iar atacatorul l-ar fi lovit de mai multe ori pe vânzător cu un ciocan."- El striga la mine, mi-am ieşit din fire, am luat ciocanul şi l-am lovit.- L-aţi lovit şi cu cuţitul?- Nu ţin minte.- Dar pe soţia sa?- Pe soţie am înjunghiat-o.- Soţia a participat la conflict?- Ea era în maşină, eu pur şi simplu am deschis uşa şi am început s-o lovesc."După ce ar fi comis dublul omor, bărbatul a pus cadavrele în microbuz şi le-a transportat mai departe de atelierul său."S-a constatat că victimele au venit la suspect. Între ei a apărut un conflict din cauza faptului că clientul îi datora furnizorului de cherestea 6.000 de hrivne."Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 15 ani de închisoare sau detenţie pe viaţă.