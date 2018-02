CRIMĂ ODIOASĂ ÎN ROMÂNIA. Un tânăr din Libia şi-a ucis prietena, pisica acesteia și un vecin

Un cetăţean libian şi-a ucis prietena în vârstă de 24 de ani, într-un apartament din Capitală, pisica acesteia, după care a plecat din locuinţă şi a înjunghiat mortal un vecin cu care s-a întâlnit pe scara blocului, pe motiv că a refuzat să îi dea o ţigară. Surse judiciare au declarat, duminică, pentru News.ro, că bărbatul, al cărui tată lucrează în cadrul Ambasadei Libiei la Bucureşti, s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor. El urmează să fie prezentat în instanță cu propunerea de arestare preventivă.

Tânărul, în vârstă de 23 de ani, locuieşte cu chirie într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, iar sâmbătă seară el şi-a înjunghiat cu un cuţit iubita, în vârstă de 24 de ani, apoi a plecat din locuinţă.

Surse din rândul anchetatorilor spun că pe scara blocului tânărul s-a întâlnit cu un vecin, căruia i-a cerut o ţigară sau bani pentru ţigări, iar pentru că a refuzat, bărbatul de 64 de ani a fost înjunghiat mortal, scrie Digi24.ro.

Tânărul a fost imobilizat de către vecinii din bloc, care au chemat Poliţia, la faţa locului ajungând mai multe echipaje.

Conform surselor citate, când au intrat în locuinţa tânărului anchetatorii au descoperit în apartament cadavrul tinerei. Tânărul a fost dus la audieri, unde a refuzat să dea declaraţii. El a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie dus la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă.

Tânărul ar fi consumator de droguri, iar la momentul comiterii crimelor s-ar fi aflat în stare de sevraj.

Surse judiciare au declarat că tânărul este fiul unui oficial din cadrul Ambasadei Libiei la Bucureşti, care ar urma să îşi încheie mandatul. El a venit în România cu tatăl său, înscriindu-se la facultate.

Am fost acasă și am primit telefon. Da, este tatăl meu. Am primit telefonul de la poliție și... nu știu nimic", a spus fiul victimei.

"Au băut aici, au fost mai mulți și cred l-a și înjunghiat, m-am uitat cred că era înjunghiat în splină. Cred că în maxim un minut a fost ultima suflare. (Știți dacă se cunoșteau, agresorul stătea în bloc?) Nu cunosc, aici se adună o gașcă întreagă de bețivi și am spus celor de la magazin de vreo trei ani de zile, nu mai vindeți băutură pentru că o să se ajungă la probleme, pentru că se vede cine bea. În fiecare vară până la 12:00-1:00 noapte avem show pe aici, uneori mai sun, alteori sună altcineva, uneori vine cine trebuie", a declarat un vecin.