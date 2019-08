CRIMĂ ODIOASĂ în Capitală. Un bărbat și-a omorât amicul de pahar, apoi l-a îngropat pe un șantier

sursa: politiacapitalei.md

Un bărbat în vârstă de 38 de ani din raionul Anenii Noi riscă detenție pe viață pentru omor. Acesta este bănuit că ar fi ucis, un bărbat în vârstă de 61 de ani, care a dispărut, acum două săptămâni. Potrivit oamenilor legii, victima a dispărut în data de 15 august. Aceasta activa în calitate de paznic la un șantier de construcție pe strada Muncești. În urma mai multor cercetări, cadavrul victimei a fost găsit îngropat chiar pe șantierul unde acesta activa.

Oamenii legii au fost alertați de dispariția victimei, în data de 15 august, după cinci zile de la incident. Astfel, forțele de ordine au făcut mai multe cercetări la locul de muncă al victimei, unde au fost depistate urme de sânge. Victima ar fi fost ucisă chiar de un muncitor de pe șantier, care l-ar fi vizitat ultima oară. În urma audierilor, făptașul şi-a recunoscut vina și a povestit minuțios cum a avut loc incidentul.



Din spusele acestuia, totul s-ar fi întâmplat în data de zece august, atunci când bănuitul ar fi mers la victimă la serviciu, unde ar fi consumat împreună băuturi alcoolice. La un moment dat, între bărbați, s-ar fi iscat un conflict, în urma căruia victima a primit mai multe lovituri în regiunea capului.



”Când am terminat lucrul, am primit banii și am băut câte un pahar de vin, poate două. Am băut bine și s-a început un conflict și eu l-am bătut”.



Totodată, bănuitul a declarat oamenilor legii, că groapa unde a ascuns cadavrul, a săpat-o de unul singur.



”Dimineață când ne-am trezit. Da era rece. Era mort și eu m-am speriat. Ne-am dus și astupat o groapă. - Cine a săpat groapa?

- Eu am săpat groapa”.



Făptașul a fost reținut pentru 30 de zile și este cercetat penal pentru omor intenționat. Acesta riscă de la 15 până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.