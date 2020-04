CRIMA ODIOASĂ din satul Horeşti. Fiica bărbatului ucis, DISPERATĂ: A fost scurgeri de bani grei. Ajutați-ne să facem dreptate

Bărbatul a fost găsit mort în data de 20 aprilie 2019. Acesta avea mâinile şi picioarele legate cu un fir electric. Fiica victimei este disperată şi crede că examinarea cazului a fost tergiversată intenţionat."Suntem siguri că cazul a fost mușamalizat și a fost scurgeri de bani grei. Ajutați-ne să facem dreptate în așa caz, este inadmisibil să omori un om în așa hal și să lași indivizii să iasă la libertate. lumea se teme oameni buni să stea în casă", a menționat Cristina Poiată, fiica victimei."Am avut patru ședințe de judecată amânate pentru dezbateri, și la fiecare ședință apărea un nou motiv de amânare", a declarat Valeriu Cîrlan, procuror."Am examinat doar demersul procurorului de prelungire a măsurii preventive în rest instanța categoric a refuzat să treacă la dezbaterile judiciare. Ceea ce ține de rolul instanței, considerăm că aceștia sunt complici direcți la eliberarea inculpaților", a precizat Ian Dogotari, avocatul victimei.Şedinţa a avut loc în data de 10 aprilie, dar termenul legal de aflare a suspecţilor în arest preventiv a expirat în data de 21 aprilie. Aceştia au fost eliberaţi şi sunt cercetaţi în stare de libertate."Noi am considerat că persoanele date nu ar trebui să fie eliberate, pentru că ele au comis o infracțiune cu o deosebită cruzime. Nu au restricții, obligația de a se prezenta și asta este tot. Dar asta este egal cu zero în cazul în care persoanele vor dori să părăsească teritoriul țării. Practic noi nu avem nici o pârghie", a declarat Valeriu Cîrlan, procuror.Am încercat să luăm o reacţie şi de la Judecătoria Hîncești cu sediul la Ialoveni, unde se examinează dosarul. Am expediat o solicitare încă din data de 29 aprilie, dar deocamdată, nu am primit un răspuns.