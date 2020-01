CRIMA ODIOASĂ de la Orhei. Suspectul, în arest pentru 30 de zile. Ce spune despre el directoarea liceului în care învaţă

Minorul de 14 ani, învinuit de odioasă crimă din Orhei, va sta următoarele 30 de zile la Penitenciarul din Rezina. Decizia a fost luată în această dimineaţă de către magistraţii judecătoriei Orhei, care au admis recursul procurorilor. Potrivit procurorului de caz, Victoria Burlacu, minorul colaborează cu ancheta şi îşi recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat acesta riscă până la 20 de ani de închisoare.

Victima învăţa în clasa a VII-a, iar suspectul în clasa VIII-a, în aceeaşi şcoală. În această dimineaţă, profesorii împreună cu colegii de clasă ai victimei au ţinut un moment de reculegere. Diriginta băiatului, vădit emoţionată şi cu lacrimi în ochi, ne-a spus сă elevul său era exemplar şi avea doar reuşite şcolare.



"Un elev sârguincios, un elev care frecventa școala, care respecta orarul şi programa lecțiilor. Vestea îndurerată am primit în dimineața zilei de duminică. Am primit noutatea foarte trist. Era un copil foarte sociabil, avea prieteni era un copil adecvat vârstei", a menţionat Elena melnic, diriginta băiatul omorât.



Diriginta suspectului de 14 ani susţine că adolescentul este cuminte şi nimic din comportamentul său nu prevestea ceea ce urma să se întâmple.



"Dânsul nu a manifestat un caracter agresiv față de colegi, față de profesori. Nu am depistat în urma lui un comportament agresiv sau violent în urma cărui aş putea să mă aştept la o aşa faptă groaznică. Avea prietenii şi poate şi îi are. Este sociabil, este dezvoltat", a explicat Berliba Zinaida, dirigintă băiatului suspectat de omor.



Directoarea instituţiei ne-a spus că suspectul provine dintr-o familie normală în care nu se consumă alcool şi nu este violenţă în familie.



"Am rămas profund șocați cu toții. Chiar nu ne-am gândit nici o secundă că ar fi putea avea loc un astfel de caz. De la prima oră ne-am întrunit cu colectivul profesoral şi chiar am pus în discuție să nu dea detalii vizavi de, să nu se discute, să nu se dea nume. Fiecare diriginte să meargă la ore la clasa în care este diriginte să le vorbească despre impactul jocurilor virtuale asupra comportamentului unor copii", a menţionat Lilia Hacina, directorul liceului.



Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal. Bănuitul va sta următoarele 30 de zile la Penitenciarul din Rezina.



"Conform legii penale articolul pentru care este învinuit minorul prevede pedeapsa de la 15 la 20 de ani sau detenţie pe viaţă. Totodată articolul 71 cod de procedură penală prevede că detențiune pe viaţă nu se aplică în privinţa minorilor", a conchis Victoria Burlacu, procuror.



Tragedia a avut loc după ce suspectul ar fi luat cu împrumut de la victimă o consolă de jocuri, pe care nu dorea să o returneze. Sub pretextul că i-o va înapoia, acesta l-a ademenit pe minor într-o casă abandonată unde l-a înjunghiat cu un cuţit de bucătărie de 12 ori în mai multe zone, la cap, gât şi piept. Ulterior, pentru a ascunde fapta sa, suspectul a ascuns corpul neînsufleţit al băiatului în beciul gospodăriei.