CRIMĂ ÎNGROZITOARE! Un moldovean a violat şi omorât o fetiţă de 9 ani din Ucraina

Cetăţeanul Republicii Moldova, suspectat de violarea şi omorul unei fetiţe de 9 ani într-un sat din regiunea Odesa, a fost reţinut, anunţă reprezentanţii forţelor de ordine din ţara vecină. Corpul copilei a fost găsit în această dimineaţă.

"Poliţiştii au găsit criminalul pe urme fierbinţi, care s-a dovedit a fi cetăţean al ţării vecine. S-a constatat, că el are mai multe antecedente penale", a spus Ina Vlasova, Locotenent-colonel al Poliției, șef adjunct al Departamentului de Investigații al Comitetului Executiv Central din regiunea Odessa.



Reţinutul are 28 de ani. Acesta nu avea documente de identitate la el, dar se cunoaşte, că tânărul ajuta prin gospodărie familia copilei omorâte. El a venit cu părinţii acesteia din Odesa.



Înainte de crimă, suspectul a consumat băuturi alcoolice cu proprietarii.



"Eram beat şu ni ştiam ce fac. Nu i-am propus nimic, imediat am început s-o strangulez. După care am dus-o într-o casă părăsită din vecinătate. Acolo am dezbrăcat-o şi am violato."



Poliţiştii ucraineni au iniţiat un dosar penal pe acest caz.