CRIMĂ ÎNFIORĂTOARE. O mamă şi-a ucis propriul fiu cu o tigaie, apoi l-a tăiat şi l-a pus în pungi de plastic (FOTO)

O crimă înfiorătoare a șocat lumea întreagă, nu doar prin faptul în sine, ci și prin concluzia poveștii, care a divizat oamenii. O rusoaică de 63 de ani şi-a ucis propriul fiu cu o tigaie, l-a tranșat, apoi l-a pus în pungi de plastic. Și mai și: a scăpat de închisoare, scrie skynews.ro.

Lyudmila, o femeie din Rusia, a fost găsită vinovată de uciderea fiului ei, însă a scăpat de închisoare după ce judecătorii au considerat că a fost provocată.

Lyudmila era bătută în mod repetat de fiul ei, care, la un moment dat, a încercat chiar să o abuzeze sexual, într-un moment la beție în care a confundat-o cu fosta lui soție.

Femeia s-ar fi dus chiar la poliție, pentru a cere protecție împotriva fiului de 42 de ani, însă discuția a dus nicăieri. Așa că, Lyudmila a luat problema în propriile mâini.

Alarma a fost dată de vecinii deranjați de un miros urât. Oamenii au chemat poliția, care a găsit 70 de pungi în apartamentul femeii. În interior erau rămășițe, despre care Lyudmila a spus că erau doar "carne de urs".

În urma investigației, însă, s-a descoperit că erau rămăşiţele umane. Ulterior, femeia și-a recunoscut vina și a explicat că era terorizată de fiul ei.

"Am luat o tigaie din bucătărie și i-am dat în cap", a spus femeia. Fiul ei a căzut pe podea, iar mama lui a început să-l înjunghie. 2Știam că trebuie să scap de cadavru cumva și imi era frică să sun la poliție. E ca și cum mintea mea nu funcționa. Făceam totul ca un robot. Am fost să cumpăr un flex pentru că mă dureau mâinile și nu puteam să folosesc cuțitul. Nu am simțit nimic în tot acest timp. Eram într-o stare ciudată, ca și cum era ceață", a mai spus Lyudmila.

Într-un final, judecătorii au condamnat-o pentru omor, însă fără detenție. Femeia nu are dreptul de a părăsi domiciul pentru următoarele 23 de luni.