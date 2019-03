CRIMĂ înfiorătoare la Hânceşti. Un bărbat de 68 de ani a fost OMORÂT în bătaie de propriul nepot (VIDEO)

Crimă înfiorătoare în raionul Hânceşti. Un bărbat de 68 de ani a fost găsit fără suflare în locuinţa unei rude după ce ar fi fost omorât în bătaie de propriul nepot. Tragedia s-a produs ieri dimineaţă în satul Anini.

Suspectul a fost reţinut pentru 72 de ore. Acesta pledează nevinovat.

Potrivit poliţiei, de o lună victima locuia împreună cu nepotul său la o rudă, care a plecat peste hotare. După ce l-a bătut, tânărul l-a lăsat pe bunicul său să zacă în casă câteva ore. Dimineaţa, bănuitul a anunţat un vecin că bătrânul este mort, iar acesta a chemat poliţia.

"Cu o seară înainte, iată aici, în faţă, la poartă eu m-am salutat cu el, el era tot vânăt. L-am întrebat ce s-a întâmplat şi el a spus nu e nimic. La ora 06:30 eu am sunat şi a ridicat nepotul şi am întrebat: Ce-i la voi?, dar el a spus: Da ce-i la noi, badea Tolea îi mort. Eu am sunat la poliţie", a spus vecinul victimei, Valentin Voloșciuc.

Vecinii mai spun că tânărul consuma băuturi alcoolice și îl bătea deseori pe bătrân. Mai mult, oamenii povestesc că acum o lună, bănuitul l-a înjunghiat pe fratele său.

"Domnul bătrân a venit să mă roagă să-l primesc la mine. Zice "hai te rog Iulia primeşte-mă căci o să mă ucidă nebunul cela". Când m-am dus el era bătut, avea un cap aşa umflat, de la gură curgea sânge", a menționat vecina victimei, Iulia Volcovschi.

Bătrânul avea pe corp vânătăi şi zgârieturi.

