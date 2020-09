Crimă fără vinovați în cazul copilului ucis de mama și bunica sa. "Au acţionat fără discernământ şi urmează a fi declarate iresponsabile de comiterea faptei"

Crimă fără vinovaţi! Mama şi bunica copilului de patru luni din raionul Sângerei, ucis în chinuri groaznice acum aproape jumătate de an în timpul unui aşa-zis ritual de exorcizare, nu vor fi trase la răspundere. În urma expertizei medicale s-a constatat că femeile aveau probleme psihice atunci când au comis omorul. Răpus de durere, tatăl bebeluşului decedat este indignat că nimeni nu va fi pedepsit pentru fapta macabră.Iniţial, oamenii legii au presupus că bebeluşul s-ar fi stins din viaţă după ce bunica i-a făcut masaj la cap. Ulterior, bunicul micuţului a povestit că acesta ar fi fost omorât de bunica şi mama sa în timpul unui ritual de alungare a demonilor, informaţie confirmată şi de procurori. În urma expertizei medico-legale, specialiştii au constatat că băiețelul murit după ce a fost lovit în cap de cel puţin 40 ori. Bunica micuţului ar fi fost cea care i-a aplicat bebeluşului loviturile fatale. La trei zile de la tragedie, femeile au fost internate la Spitalul de psihiatrie din Bălţi, iar ulterior, au fost supuse investigaţiilor la Spitalul de psihiatrie din oraşul Codru, municipiul Chişinău."Conform concluziilor experţilor psihiatri, ambele învinuite au acţionat fără discernământ şi urmează a fi declarate iresponsabile de comiterea faptei".Potrivit procurorului de caz, mama bebeluşului urmează să fie internată forţat la Spitalul de Psihiatrie din Chişinău. Însă decizia finală urmează a fi luată de instanţă."Mama copilului la momentul de faţă prezintă pericol pentru societate. Aşa este indicat în concluziile expertului şi urmează să fie internată în instituţie psihiatrică cu regim obişnuit. În privinţa bunicii conform legislaţiei procesual penale urmează a fi încetat."În prezent, ambele femei se află în localitatea de baştină. Tatăl micuţului decedat, care după această tragedie a divorţat de soţie şi a rămas cu al doilea copil la întreţinere, este indignat că fosta soacră va rămâne nepedepsită."Eu nu sunt mulţumit pentru că nu ştiu, acei tânără, soţia care a fost, poate era. (fără discernământ). Da mama, acea bătrână, nu cred eu. Ceva este tot la mijloc. Cum atunci ea nu gândea ce face, da acum gata, gândeşte ce face, şi e tot okay cu dânsa. Aşa de repede să-şi vină în fire."Bărbatul susţine că, în seara în care a avut loc nenorocirea, femeia i-ar fi spus că şi fetiţa cea mare este posedată şi trebuie tratată. Cu toate acestea, el spune că nu are de gând să-i îngrădească dreptul mamei să-şi vadă copilul, deşi, în ultimele luni, femeia nu i-a vizitat niciodată.