CRIMA de la Costeşti a îngrozit Moldova. Bunica băiatului ucis, DISTRUSĂ de DURERE: L-am aşteptat viu, dar l-au adus în sicriu

Moartea tânărului de 21 de ani din Costeşti, care, de Revelion, a fost bătut cu bestialitate, a băgat frica în locuitorii din sat. Oamenii nu pot înţelege de ce a fost reţinută doar o singură persoană care l-ar fi omorât în bătaie.



Elena Jovmir este bunica tânărului snopit în bătaie. De câteva zile, femeia de 81 de ani nu mai doarme acasă. Ea spune că nepotul său timp de doi ani a lucrat în străinătate și era singurul sprijin în familie, deoarece tatăl consumă alcool, iar mama a murit, acum patru luni, de cancer.



"Mare scîrbă mi-au mai făcut. Toată nădejdea în el aveam. Tatăl său este bolnav şi el. L-am aşteptat să vină viu, dar îl aduc în sicriu. Nădejdea mea la dânsul era. El ajuta, el făcea toate celea, el tăia un lemn, el o căldare de apă aducea", a spus bunica tânărului decedat.



Bătrâna spune că este foarte speriată de cele întâmplate şi nu mai are linişte de când nepotul său a murit.



"Vă temeţi să staţi în casă? Da , da. Nici nu stau acum acasă. Vine o nepoțică de a mea şi mă ia în vale şi dorm acolo la dânsa. Or veni şi or căta casa. Eu ştiu cine sunt?"



Cu frica în sân stau şi alţi locuitori ai satului Costeşti, care spun că în acest caz sunt implicaţi mai mulţi tineri. Oamenii spun că respectivii indivizi sunt cunoscuţi în sat pentru huliganism şi furturi:



"La feciorul meu de două ori au intrat în casă. Nu au dovedit să ia tot din casă. Copiii lucrează în Spania. Au pus uşi de fier, şi au smuls cuile celea de fier şi au intrat în casă. Şi nu au fost numai unul aici au fost o grupă. Au intrat în nici nu ştiu câte case şi au furat şi a plâns lumea din urma lor".



"Te temi. Stai cu zăvorul pus la poartă să nu vină un nebun să te ucidă. În ziua de azi nu ai cu cine te pune".



"Trebuie de luat măsuri aspre cu aceştia, care au comis aşa ceva. A băgat frica în lumea din sat. Lumea se teme".



Am încercat să vorbim despre acest caz cu şeful Inspectoratului de Poliţie Ialoveni, Pavel Damaschin. El a declarat că reprezentanţii Ministerul de Interne vor veni cu mai multe detalii. Ulterior, am fost sunaţi de către ofiţerul de presă al MAI, Alina Zbancă, care a precizat că în următoarele zile va fi organizată o conferinţă de presă despre cazul băiatului omorât şi despre rata infracţională din localitate.



Pe acest caz au fost pornite două cauze penale pentru huliganism şi vătămare corporală gravă, soldată cu deces. Tânărul de 21 de ani, suspectat că a aplicat lovitura fatală, riscă până la 15 ani de puşcărie. Acesta fost plasat în arest pentru 30 de zile. De asemenea, un minor de 16 ani este cercetat în libertate.



În noaptea dintre ani, victima ar fi chefuit cu alte 14 persoane. La un moment dat, unul dintre băieţi, prieten cu victima, ar fi fost sunat de agresori să vină la poartă, pentru a soluţiona un conflict mai vechi. În scurt timp, a început o bătaie, care a fost fatală pentru el. La 112 a sunat o persoană, care a venit în drum să vadă care e situaţia, după ce tinerii au lipsit mai mult de 20 de minute. Băiatul s-a zbătut între viaţă şi moare câteva zile, iar ulterior a murit la Spitalul de Urgență din Capitală.

El va fi înmormântat sâmbătă. Imaginile video şocante, care suprind fapta indivizilor, a fost expediată postului nostru de televiziune.