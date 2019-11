Crimă cu semne de întrebare în raionul Hînceşti. Un bărbat a fost bătut şi ars în propria locuinţă

Crimă învăluită de mister în satul Ivanovca, raionul Hîncești. Un bărbat de 59 de ani ar fi fost bătut cu cruzime și ars în propria locuință. Totul s-ar fi întâmplat în dimineața de luni, în jurul orei nouă. Vecinii bărbatului spun că nu au habar cine ar fi putut comite o asemea crimă. Poliția investighează cazul.



”L-au ucis cu ciocanul în cap. Douăzeci și ceva de pălituri în cap și l-au învălătocit într-un țol și i-au dat foc. Au rupt vagonca de sus și i-au dat foc. Asta îi om fără inimă.”



Victoria Alexei deja de opt ani lucrează în calitate de vânzătoare în unul din cele două magazine ale victimei. Ea povestește că bărbatul obișnuia în fiecare dimineață să-i aducă bani, dar luni așa și nu a mai fost. Femeii i s-a părut straniu acest fapt și a rugat un coleg să meargă să verifice dacă s-a întâmplat ceva.



VICTORIA ALEXEI, locuitoarea satului Ivanovca, Hîncești: ”Domnul Veaceslav vine și strigă că arde casa și atunci noi am fugit acolo și am văzut că tot arde și el a deschis ușa și apă a turnat. Noi nici n-am crezut că el e omorât. Noi am crezut că .. el în ultimul timp spunea că inima nu știu ce și mai avea de acestea că putea să fumeze la bucătărie.”



Bărbatul locuia singur, el nu avea copii, iar soția sa a decedat acum doi ani. Sora victimei spune că luni a fost sunată de o rudă din Ucraina, care i-a și spus vestea cutremurătoare. Femeia nu bănuiește ce s-ar fi putut întâmpla cu fratele său și nici cine ar fi putut comite acestă crimă.



”- El avea dușmani, se certase cu cineva? - Nu. Să întrebați în sat că era om foarte, foarte bun. Mă scuzați ...” (Plânge)



”A fost un om foarte exemplar, oamenii îl respectau foarte mult. Întotdeauna era amabil, punctual și om foarte bun.”



”El avea datorii, mari datorii. Poate din această cauză au pătruns la el în casă.”



Solicitat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, Cristina Vicol, a refuzat să ofere mai multe detalii despre acest caz, dar a spus că a fost pornită o urmărire penală și că acum sunt căutate persoanele suspectate de comiterea omorului.

