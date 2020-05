Creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălțarea Domnului sau Ispasul. Bisericile din țară au ţinut slujbe

Sărbătoarea este marcată joia, la 40 de zile de la Paşte. Bisericile au ţinut slujbe, deşi unii preoţi au încălcat dispoziţia Comisiei Naţionale în Sănătate Publică de a oficia ritualul în aer liber.La fel a fost şi la Catedrala Nașterea Domnului din Capitală, unde enoriașii - mulţi dintre ei fără măşti de protecţie - au fost primiţi înăuntru. La intrare nu era nici măcar soluţie dezinfectantă. Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, nu ne-a putut spune dacă au fost aplicate amenzi preoţilor care au oficiat slujba în interior."M-am pregătit, am vopsit ouă, am făcut un ceaun cu sarmale, am făcut pârjoale. E diferit, e altfel dispoziția, ne pare rău, ne pare rău că nu se poate de făcut așa cum se cuvine.""Ca de obicei m-am pregătit. Așa, acasă, puțin, cu ce-am putut. Am vopsit iaca niște oușoare, am făcut o mâncărică. Iaca am pregătit așa să dau la cineva așa.""Am vopsit ouă, dar eu m-am temut să iau. Pandemia asta, eu știu, dă sau nu dă voie. N-am luat nimic cu mine. Sper că va trece pandemia și apoi o să ne lămurim cu cadouri și cu tot."Alte biserici s-au conformat regulilor impuse de autorităţi şi au oficiat slujba afară. La biserica "Întâmpinarea Domnului" din Capitală, credincioșii au purtau măști şi au păstrat distanţa socială. Iar preoţii le-au pus la dispoziţie dezinfectant. Și la biserica "Sfântul Ierarh Vasile cel Mare", enoriașii au ascultat slujba divină în aer liber."Mulțumim lui Dumnezeu, în această perioadă am săvârșit slujbele așa cum prevede legea, afară. Așa s-au oficiat slujbe și înainte, afară, și în Catacombe, iar creștinilor nu le-a fost deloc frică de situațiile care au fost impuse", a declarat Adrian Frunză, preot la biserica "Sfântul Ierarh Vasile cel Mare".Potrivit scripturii, în această zi, Iisus Hristos și-a binecuvântat ucenicii pe Muntele Măslinilor și s-a înălțat la ceruri. La această minune au luat parte Apostolii şi doi îngeri.