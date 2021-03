Creştinii ortodocşi intră de luni în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru de peste an. Timp de 40 de zile, cei care ţin post vor scoate din meniu lactatele, ouăle, carnea şi peștele. Moldovenii au luat cu asalt Piaţa Centrală pentru a face provizii de alimente de origine vegetală. Comercianţii spun că nu duc lipsă de cumpărători şi că preţurile sunt neschimbate."Astăzi, ieri, a fost lume multă în piață. Avem linte, avem fasole, năut, soia. Până la 30 de lei kilogramul. Fasolea mărunțică, asta merge.""Săptămâna trecută au fost mai puţini. Ciupercile sunt la 35 şi 32.""Roşiile - 20 de lei, bostănelul - 35, ridichea nouă avem la 50. Sunt chiar şi ceva mai ieftin şi ceva mai scump."Unii spun că vor ţine post cel puţin o săptămână."O să ţinem că suntem creştini din Moldova. Roșii am luat, pepeni, verdeţuri.""Ţinem post. Iată mi-am luat macaroane, miez de răsărită să fac crupe cu ovăz. Pe urmă facem fasolele, năut şi mai multe feluri. Supe mai facem, supă din bostan, am bostan.""Vrem să ţinem. Ne va ajuta Dumnezeu de mâine. Biscuiţi, dacă să vă arăt sunt de post şi ne va da Dumnezeu să ţinem. Fasole am cumpărat astăzi."Alţii spun că problemele de sănătate nu le permite să ţină post, însă, vor face tot posibilul ca măcar în unele zile să se abţină de la carne şi lactate."O să ţinem dacă o să avem cu ce. O să mâncăm miercuri şi vineri că suntem bolnavi şi nu prea ne permitem în toată ziua să ţinem.""Eu l-aş ţine, dar soţul nu ţine şi îmi este greu să fac mâncare şi acolo şi acolo. Au fost timpuri când am ţinut."Preoţii le amintesc oamenilor că postul alimentar e la fel de important cu cel spiritual."Mai cu prioritate, mai important este în această perioadă să fim mai buni, să fim mai iertători, să fim mai ajutători unul faţă de altul. Nu este prioritar doar abstinenţa alimentară, ceea ce mulţi au înţeles greşit de fiecare dată. Ceea ce este mult mai important - corectitudinea faţă de semenii noştri, faptele bune, milostenia."Astăzi, în ajunul Postului Mare, este marcată Duminica Iertării. În acest an, Paştele este sărbătorit în data de două mai.