Creştinii ortodocşi de stil vechi au mers la Mănăstirea Căpriana pentru a-l cinsti pe Sfântul Vasile

Creştinii ortodocşi de stil vechi l-au cinstit pe Sfântul Vasile. Zeci de oameni au mers la Mănăstirea Căpriana pentru a marca această mare sărbătoare.Creştinii spun că au moştenit tradiţiile dedicate acestei sărbători de la bunici sau părinţi."Marcăm în fiecare an, ne rugăm pentru sănătatea copiilor, buneilor, nepoţilor şi strănepoţilor.""E o sărbătoare foarte mare care, din tradiţii, din bătrâni, se sărbătoreşte. Are o semnificaţie de început de an, de început de speranţe în roade, în ploi, de aceea, cu mare plăcere, primim în ajun colindătorii."Oamenii spun că s-au rugat, în primul rând pentru sănătate, dar şi pentru pace şi belşug."Pentru toată suflarea care pătimeşte astăzi cu aşa virus. Aşa zi mare, nu trebuie să lipsim de la lăcaşul sfânt niciodată."După slujbă, credincioşii au plecat în familii să sărbătorească mai departe. Mulţi dintre ei au rude care-şi sărbătoresc ziua onomastică."Avem un cumnat şi chiar acum plecăm la dumnealui că este Vasile.""Aşteptăm acasă copiii, ca să vină, să ne semene, după asta plecăm noi la părinţi, la naşi şi, mai departe, tot aşa."În această zi, unii sărbătoresc şi Anul Nou pe stil vechi. Potrivit datelor statistice, în țara noastră, peste 53 de mii de bărbaţi sunt botezaţi Vasile, iar aproape 16 mii poartă prenumele Vasilii. Iar în rândul femeilor, cel mai popular prenume este Vasilisa, pe care îl poartă peste patru mii de persoane.