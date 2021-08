Creștere îngrozitoare a cazurilor de cancer malign în Moldova. Află povestea Ecaterinei Gurscaia și cum o poți ajuta

În Moldova se înregistrează o ușoară creștere a cazurilor noi de cancer malign. Cele mai afectate par să fie persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 ani. Specialiştii susţin că de vină ar fi ecologia proastă, alimentația şi stresul.Ecaterina Gurscaia are 27 de ani, iar acum câteva săptămâni medicul i-a spus că suferă de cancer limfatic."Când am aflat pentru prima dată, care este diagnoza mea era un şoc şi nu puteam crede că se poate întâmplă cu mine aşa ceva şi evident m-am gândit la copilul meu şi din acest punct de vedere îmi era cel mai greu să accept."De atunci a început o adevărată luptă pentru viaţă. Tratamentul său costă tocmai 80 de mii de euro, bani pe care nu-i are. A cheltuit deja 30 de mii de euro pentru investigaţii doar pentru a afla despre boală. Acum, a început tratamentul în Germania, iar fiecare dintre noi o poate ajuta să învingă cancerul."Starea mea nu este foarte super, fiindcă ieri, am avut chimio, iar câteva zile după asta stau la pat şi mă deplasez cu căruciorul cu rotile şi urmează tratament lung şi dureros. "Datele statistice arată că acum 5 ani numărul cazurilor de tumori maligne la tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-34 de ani era mai mic."Ecologia, alimentarea, apa, aerul. În special alimentele, omul nu a fost deprins cu mii de ani în urmă să meargă la magazin să cumpere salamuri cu conservanți, apă nefiltrată sau cu clorură, s-a schimbat foarte mult ambianţa în care trăieşte omul. Stresul şi el joacă un rol foarte mare la declanşarea tumorilor maligne."