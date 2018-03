CREŞTERE ECONOMICĂ ROBUSTĂ. Produsul intern brut a crescut cu 4,5%, până la 150 miliarde de lei

Economia moldovenească a înregistrat (IN C), în anul 2017, o creştere robustă de 4,5%, comparativ cu 2016. Rezultatul înregistrat este peste aşteptările Ministerului Economiei, care se aştepta la un avans de până la 3,5 la sută. Prin urmare, valoarea Produsului Intern Brut a depăşit nivelul de 150 miliarde de lei.

Cea mai mare pondere în structura PIB-ului o are comerţul cu o cotă de peste 20%, urmat de sectorul industrial cu 14,6%. Cota agriculturii in economie este de peste 12%, iar sectorul IT şi de comunicaţii deţin o pondere de 5,7%. (OUT C)



Biroul Naţional de Statistică mai informează că principal motor ce a împins economia înainte a fost consumul, cu o contribuţie la creşterea PIB de 4,3 la sută. Totodată, formarea brută de capital fix, adică investiţiile, au contribuit la creşterea economiei cu 1,2%. Pe de altă parte, comerţul exterior, ca urmare a exporturilor mult mai mici decât importurile, a avut o influenţă negativă asupra creşterii economice de 2,7 la sută.



Pentru acest an, Ministerul Economiei prognozează o creştere economică de până la 3 la sută.