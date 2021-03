Creştere alarmantă a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19. Jumătate din teritoriul Italiei a intrat în carantină

Jumătate din teritoriul Italiei a intrat de astăzi în carantină din cauza creşterii alarmante a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19. Este vorba despre 11 regiuni, printre care Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte şi Marche. Acolo, au fost închise magazinele, cu excepţia celor alimentare. Restaurantele şi barurile şi-au sistat activitatea, iar şcolile activează în regim online. Astfel, italienii pot ieşi din casă doar în caz de urgenţă sau pentru a merge la serviciu. Măsurile sunt valabile până în weekendul Paştelui catolic, atunci când toată peninsula apenină va intra în lockdown.

În timp ce autorităţile susţin că restricţiile sunt indispensabile, cetăţenii le critică:



"Sunt îngrijorată de această situaţie. Fiica mea în vârstă de 14 ani îşi face studiile în regim online. Astfel, pierde cei mai frumoşi ani din viaţă. De dimineaţa până seara, ea stă în casă în pijama".



"Suntem obosiţi şi demoralizați. Nu putem lucra. Nu putem face nimic".



Pandemia are deja un impact economic grav în Italia. Din primăvara anului trecut şi până în prezent, numărul persoanelor care o duc de pe azi pe mâine a crescut cu un milion şi a ajuns la 9,4 procente din populaţie. Drept dovadă sunt cozile interminabile care se crează zilnic în faţa sediilor organizaţiilor caritabile care distribuie mâncare gratuită. Jenaţi de situaţia în care au ajuns, mulţi dintre cei care vin după ajutor nu vor să-şi arate feţele.



"Asta nu e viaţă. Nu e viaţa pe care mi-am dorit-o. Până acum, nu am mai venit niciodată aici după mâncare. Sunt o persoană cu demnitate".



"Mi-am cheltuit deja toate economiile pe care le-am avut. Este imposibil să trăieşti fără un loc de muncă mai mult de un an".



Cele 11 regiuni au intrat în carantină după ce au raportat peste 250 de cazuri de COVID-19 pe săptămână la o sută de mii de locuitori. Restul regiunilor se află în zona portocalie, ceea ce înseamnă că muzeele, barurile şi restaurantele sunt închise, dar şcolile activează în regim normal. De restricţii au scăpat doar locuitorii din Sardinia, întrucât acolo se înregistrează cele mai puţine cazuri de COVID-19. În ultima săptămână, numărul infectărilor cu noul coronavirus din Italia a crescut cu 10 procente. Astfel, bilanţul îmbolnăvirilor de COVID-19 a ajuns la 3,2 milioane, iar cel al deceselor la peste 102 mii. În ultimele zile, şi Franţa şi Germania au raportat o creştere îngrijorătoare a cazurilor de infectări cu noul coronavirus.