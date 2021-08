Creştere alarmantă a cazurilor de infectare cu coronavirus. Secțiile COVID din mai multe raioane au fost redeschise

Secțiile COVID din mai multe raioane ale țării au fost redeschise în contextul creșterii alarmante din ultimele săptămâni a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Spitalul din Hâncești primește din nou pacienţi cu COVID-19 deja de patru zile. Asta după ce, în ultimele două săptămâni, în raion au fost înregistrate 43 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care în 18 a fost nevoie de spitalizare.



"Iniţial, a fost planificată deschiderea secţiei cu 15 paturi, dar azi avem deja 18 pacienţi şi am fost nevoiţi să suplinim secţia cu încă trei paturi", a spus Tamara Pascaru, şef Direcţia Sănătate, Hânceşti.



Şi în raionul Orhei s-a redeschis secţia COVID. Acolo, în doar două zile, s-au internat zece pacienţi. Au mai rămas 20 de paturi libere.



"Luând în consideraţie fluxul de pacienţi din ultimele zile, clar că fluxul de pacienţi o să fie mult mai mare", a menţionat Andrei Stratulat, director interimar Spitalul Raional, Orhei.



Totuşi, cele mai multe cazuri de infectare se înregistrează în municipiul Chişinău. Aşa că autorităţile au decis să redeschidă trei secţii cu o capacitate de 200 de paturi la Centrul de triere COVID-19 de la Moldexpo. În plus, şi numărul de paturi de la terapie intensivă a fost triplat, fiind disponibile 18 locuri.



"Avem în rezervă încă 130 de paturi în staționar, astfel capacitatea fiind de 340 de paturi pentru staționar şi 100 de paturi de triaj. Plus am mobilizat şi resurse umane suplimentare de la Spitalul "Sfânta Treime", a precizat Boris Gîlca, şef Direcţia Sănătate, Chişinău.



O treime din cele 340 de paturi de la Moldexpo au fost deja ocupate. Doar cinci din cei aproape 120 de pacienţi internaţi sunt vaccinaţi. Medicii de la Centrul de triere susţin că acum internează tot mai mulţi tineri cu COVID.



"12 se află la terapie intensivă şi este de menţionat că niciunul dintre ei nu este vaccinat. Avem şi pacienţi vaccinaţi bolnavi, dar ei fac o formă uşoară şi nu sunt mulţi. Sunt pacienţii, care recent s-au vaccinat ţi nu au reuşit să facă imunitate", a declarat Oleg Crudu, director Spitalul "Sfânta Treime".

Potrivit Ministerului Sănătăţii, în 16 spitale din ţară sunt deschise secţii pentru tratarea pacienţilor infectați cu noul coronavirus, dintre care şase au fost reactivate săptămâna aceasta. Autorităţile anunţă că, deocamdată, nu se preconizează deschiderea altor secţii, întrucât numărul de paturi pe ţară sunt suficiente pentru pacienţii care necesită spitalizare.