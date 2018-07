Creşte-ţi IQ-ul cu aceste 8 trucuri folosite de agenţii secreţi şi oamenii de ştiinţă

Secolul 21 a marcat începutul unei ere în care oamenii de știință pot intra în creierul cuiva să vadă cum funcționează acesta. Astfel au descoperit că dimensiunea și greutatea creierului nu depind de IQ, iar agenții speciali, atleții, astronauții, doctorii și cercetătorii folosesc cu entuziasm aceste metode demistificate pentru a avea mai mult spor în activitatea lor, scrie feminis.ro.

Vezi în continuare ce mituri au fost demontate privind activitatea cerebrală și productivitatea.



1. Creierul nu obosește niciodată



Creierul nu poate obosi când face activități intelectuale, dar psihologii susțin că starea fizică influențează puterea de concentrare și activitățile cotidiene. Cercetările recente au demonstrat că lucrezi mai bine dacă auzi sunetul valurilor, simți briza mării, ești înconjurată de nuanțe de albastru și simți nisipiul fierbinte. De aceea, îți recapeți energia mult mai repede în preajma oceanului.



Încearcă haloterapie, plimbă-te prin pădure, du-te într-o vacanță la mare și mergi desculță vara.



2. Nu vei deveni un geniu al matematicii dacă desenezi



De câte ori nu poți rezolva o problemă grea sau nu te poți decide ce să faci, începe să desenezi. Această activitate activează ambele emisfere ale creierului și îți va veni o idee bună mult mai repede. Studiile integrate arată că cei mici învață mai bine matematica și memorează informațiile mai repede dacă au ilustrații la îndemână.



Desenează timp de 10-20 minute cu mâna nedominantă. Încearcă s-o faci în fiecare zi și vei observa un efect pozitiv în numai o lună.



3. Leagănele sunt pentru copii



Dacă te-ai dat în leagăn când erai mică, anumite părți ale creierului, responsabile de abilitatea de a vorbi și a procesa informația s-au dezvoltat mai bine, deoarece acest balans întărește aparatul vestibular și orientarea în spațiu, lucru dovedit de astronauți.



Joacă-te în leagăn timp de 15-20 de minute de 2-3 ori pe săptămână și nu rata nicio ocazie de a-ți aduce aminte despre copilărie, deoarece vei scăpa de răul de mare, de mișcare și mahmureala va fi mai blândă cu tine.



4. Abilitățile parapsihologice nu există



Este observat adesea un al șaselea simț la persoanele care au anumite organe mai dezvoltate decât altele, de exemplu, cei cu deficiențe de vedere simt spațiul din jurul lor, pentru că se concentrează mai mult pe ceea ce aud, miros și simt fizic. Pentru a funcționa cum trebuie, creierul lor creează o hartă bazată pe toate aceste informații.



Încearcă de câteva ori pe săptămână să faci lucrurile normale cu dopuri în urechi, încearcă să mergi cu spatele și joacă diverse jocuri de logică-matematică.



5. Șahul este cea mai bună activitate pentru creier



Creierul lucrează mai bine în timpul activităților fizice complexe. În timpul unui antrenament diversificat, sunt produși hormonii responsabili de memorie, asimilarea noilor deprinderi și conservarea nervilor, ceea ce s-a demonstrat într-un experiment în care participanții a trebuit să rezolve anumite sarcini, iar în timpul pauzei, primul grup făcea streching, pe când al doilea se odihnea. La final, grupul care se odihnea a dat greș. Cu toate acestea, cel mai important lucru este să eviți ca în timpul antrenamentului să te suprasoliciți, ca să nu riști accidentări grave.



Nu te baza doar pe șah și integrame pentru dezvoltarea intelectului ci du-te la înot, dans și yoga pentru a-ți dezvolta tot organismul.



6. Laptele este bun pentru creier



De fapt, laptele are multe contraindicații și consumarea zilnică a altor produse lactate este mai indicată pentru creier. În plus, nu a fost încă dovedită eficiența produselor precum vinul, ciocolata și alte alimente, drept pentru care acestea trebuie consumate cu moderație, ca să nu se ajungă la obezitate, care distruge rețelele neuronale, în timp ce zahărul și grăsimile trans produc inflamații. În acest mod, creierul funcționează pe mai puțină energie și intră în depresie. Cu toate acestea, lipsa de mâncare dezechilibrează organismul, care devine agresiv și iritat, iar creierul se atrofiază și crește riscul de afecțiuni neurologice.



Include în dietă pește gras, caviar, nuci, fructe și legume proaspete și încearcă dieta keto, dar doar după ce discuți cu un medic care să te țină sub observație.



7. Multe aptitudini se pot învăța doar în copilărie



În realitate, aproape orice lucru se poate învăța și când ești adult. De exemplu, un chirurg care a început să ia lecții de vioară după 30 de ani și-a dezvoltat abilitățile motrice, iar agenții speciali care joacă jocuri video au viteza de reacție crescută, logica mai bună și comportament mai adecvat în misiuni.



Nu trebuie să-ți fie frică să încerci ceva ce ai visat din copilărie, deoarece abilitățile noi previn îmbătrânirea creierului. Nu-ți face probleme în privința vârstei, deoarce în timpul Olimpiadei din Pyeongchang, Mexic a fost reprezentat la sky alpin de un atlet în vârstă de 40 ani, care a învățat totul în numai un an.



8. Gândirea pozitivă este pentru cei tineri și neexperimentați



Optimiștii fac mai bine față eșecurilor și-și ating mai repede obiectivele. Pe de altă parte, pesimiștii își fac mereu griji și riscă astfel un atac de cord sau chiar să se îmbolnăvească de cancer. Chiar dacă atitudinea față de viață este genetică, experiențele tale te formează ca persoană, tocmai de aceea, mulți psihologi recomandă dezvoltarea gândirii pozitive.



Există mai multe resurse online menite să te ajute în acest sens și poți să te uiți pe stradă și să găsești toate persoanele fericite sau care zâmbesc, deoarece aceste tipuri de exerciții îți vor scădea nivelul de anxietate.