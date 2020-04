Crescătorii de pui se plâng că nu au cumpărători, după ce prețul grâului și a porumbului a crescut semnificativ

Feodor Stăvilă, avicultor din satul Ruseşti Noi, raionul Ialoveni, îşi vinde puii la acelaşi preţ ca şi anul trecut, doar că nu prea are cui.''S-a ridicat preţurile la porumb de la doi lei s-a ridicat la patru lei. Grâul de la doi lei la patru lei şi 50 de bani. Şi mâncarea gata, daca era sacul de 20 de kg, 120 de lei, acum e 130 de lei. Soia de la şase lei s-a ridicat la 13 lei'', a spus avicultorul, Fedor Stăvilă.''Îi puţin. Rutierile nu merg, lumea nu are cu ce veni să cumpere. Hrana este puţină şi îi scumpă, cu doi, trei lei s-a scumpit. Era grâul 2 lei şi 50 de bani, iar acum sunt 4,5 lei'', a spus vânzătoarea Liubovi Țurcanu.''Deja simţim o creştere la preţuri, deoarece nu ne plouă şi o să fie foarte scumpe. Aşa un puişor are 700, 800 de grame şi costă 32 de lei'', a spus vânzătorul, Sergiu Căpățînă.''Hrana avem probleme.Porumbul îi 3 lei şi 80 de bani pentru un kg. Aşa că probleme sunt''.''Îs foarte scumpi.- Anul trecut cu cât aţi cumpărat?Am cumpărat şi cu 25 de lei şi cu 28. Anul trecut am luat 50 de pui.- Dar anul acesta câţi pui vreţi să cumpăraţi?- Vrem să cumpărăm anul acesta măcar 30 de pui''.