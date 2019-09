Creează buchete și compoziții de nuntă. Un moldovean, cel mai bun florist din Portugalia

Foto: facebook.com/IonRotaruFlori

De profesie - florist. Ion Rotaru, originar din Teleneşti, a reprezentat ţara noastră la Concursul Mondial de Artă Florală, care a avut loc la sfârșitul lunii august la Beijing. Bărbatul în vârstă de 38 de ani este stabilit de mulți ani în Portugalia, unde creează buchete și compoziții de nuntă.



Deținător multiplu al titlului de "Cel mai bun florist din Portugalia", Ion Rotaru revine acasă destul de rar, dar în scopuri nobile. De data aceasta, pentru a decora nunta prietenilor săi.



"Acasă este foarte mult material natural. În Europa, acesta costă scump. Ultima dată când am făcut un buchet, am zis că o să merg în câmp și de acolo o să culeg flori. Pentru mine a fost important să le arăt oamenilor că nu trebuie să cheltui bani grei pentru a crea un buchet frumos", a explicat Ion Rotaru.



Ion Rotaru a plecat în Portugalia în ultimul său an de studii la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Cinci ani a locuit ilegal, dar când a obţinut în sfârșit cetățenia, a fost angajat într-un salon de flori, unde împreună colegii săi decora câte 14 nunți pe zi.



"Totul trebuie să fie bine bine organizat. Acestea sunt flori și ele se ofilesc. Iar în Portugalia sunt 35-40 de grade. Și totuşi reuşeam. Bineînțeles, oamenii nu aveau timp să mânânce, să bea, să meargă la baie, toți se învârteau ca nebunii. Când finalizam - eram străvezii. Dar aceasta este profesia noastră", a menţionat Ion Rotaru.



La sfârșitul lunii august, Ion Rotaru a reprezentat Moldova la Concursul Mondial de Artă Florală, organizat în China. Timp de câteva zile, el a concurat cu 34 de participanți din întreaga lume. Deși compoziţia lui nu a intrat în finală, ea a fost apreciată de către juriu.



"Când munceşti asupra designului - poţi face orice. Iar la competiție există reguli, criterii. Prin urmare, participi la acest concurs ca la examen. Și cel mai important este că te afli în lumea ta, poţi lucra așa cum îţi doreşti și nimeni nu vă spune nimic", a precizat bărbatul.



Agenda de lucru al maestrului de flori este completată pentru câteva luni înainte, iar prețurile pentru serviciile sale pornesc de la câteva sute de euro. Dar florarul nu doar creează buchete, ci oferă şi bucurie clienţilor săi.



"Acel moment când oferi flori, acea reacție este foarte faină. Am şi filmat astfel de momente. Mi se pare că nu poţi plăti aşa o reacţie cu nicio sumă de bani, atunci când o vezi la persoana care acceptă flori", a punctat Ion Rotaru.