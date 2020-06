CRED CĂ MERITĂ MAI MULŢI BANI! Consilierii din CMC și-au majorat indemnizațiile de ales local

CMC a aprobat un proiect care prevede că pentru fiecare zi de şedinţă vor primi câte două salarii minime, nu două mii, cât primeau până acum. Totuși, nimeni nu ne-a putut explica exact despre ce sumă e vorba, însă un calcul preliminar arată că ar fi vorba despre aproximativ 3300 de lei. Şeful Direcţiei Management Financiar, Eugenia Ciumac, autoarea proiectului a spus că la şedinţă nu s-a specificat clar despre care salariu minim este vorba şi a refuzat să ne ofere un interviu."Prima interpretare este că este vorba de salariu minim pe economie în sectorul real, care are o valoare de 2975 de lei, începând cu 1 mai 2019. A doua interpretare este că, de fapt, asta nu este salariu minim, dar este valoarea de referinţă prevăzută de Legea Bugetulu şi atunci vorbim de 1650 de lei. Şi este o altă valoare de referinţă, prevăzută de o hotărâre de Guvern din 2014, care stabileşte această valoare de referinţă la o mie de lei. Şi, deci, înmulţit la doi şi pentru fiecare valoare de referinţă avem sume diferite", a spus Alexandru Trubca, consilier PAS."Proiectul respectiv era necesar pentru a pune în legalitate lucrurile. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că eu personal sunt de cinci ani consilier şi mai mult de trei, patru mii de lei nu am primit niciodată. Lunar, desigur", a declarat Ion Cebanu, preşedintele fracţiunii PL din CMC."Puţin peste două mii de lei, dacă să luăm şi impozitele acre se percep din suma respectivă. Eu nu ştiu dacă asta este o sumă enormă, pentru că activitatea pe care o facem noi nu presupune doar efort fizic sau efort intelectual", a zis Corneliu Pântea, consilier PUN.Preşedintele fracţiuni Platforma DA, Andrei Năstase, ne-a spus să discutăm cu vreun coleg de-al său. Am sunat-o pe Aliona Mandatii, care ne-a rugat să revenim mai târziu, iar apoi nu ne-a mai răspuns la telefon. Oamenii spun însă că aleşii locali nu merită să primească indemnizaţii majorate.”Asta e absurd. Doar lumea l-a ales pentru ce? Ca el să ia bani pentru fiecare vot bani? Ce face omul acela de la țară, care e vai de capul lui? Mă duc consilier”.”Nu fac nimic, dar primesc bani. Să primească așa bani, trebuie să facă ceva și pentru oameni, pentru țară”.”Ei și așa au venituri din alte părți. Nu-i corect. Un om a muncit toată viața și are o pensie de până la două mii. Mai ales acum cu guvernarea asta pe care o avem, e dezastru”.”Este prea mult pentru că oamenii de rând primesc o leafă mizeră, care nu le ajunge nici de strictul necesar. Nu fac față și la oamenii de rând nici o atenție”.