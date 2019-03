Creatură marină BIZARĂ descoperită pe o plajă din SUA. Reacţia cercetătorilor este una neobişnuită

Un pește neobișnuit a fost descoperit pe o plajă din sudul Californiei în urmă cu câteva zile.

Potrivit CNN, creatura are o lungime de 2 metri și a fost găsită pe nisipul rezervației UC Santa Barbara și i-a surprins pe cercetătorii din California, Australia și Noua Zeelandă.

Este vorba despre o specie care nu a mai fost văzută până acum în America de Nord și este cunoscută sub numele de "peștele înșelător".



"Când am văzut fotografiile clare, nu am mai avut nicio îndoială. Este cu siguranță un înșelător. Nu-mi venea să cred. Aproape că am căzut de pe scaun", a spus Marianne Nyegaard, o cercetătoare marină care a descoperit această specie prima dată în 2017.

Până acum, această specie de pește a fost văzută doar în Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Chile. O singură dată, în 1890, picturile și declarațiile consemnate în hârtii au semnalat acest pește în Olanda.



"Este cel mai neobișnuit pește pe care l-ați văzut vreodată. Nu are coadă. Toți dinții săi sunt contopiți, așa că nu are niciun dinte. Are doar o deschizătură mare și rotundă care ține loc de gură", spune și biologul Thomas Turner.