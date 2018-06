Creatorii de modă moldoveni au participat la Strasbourg Fashion Week 2018 (FOTO)

Republica Moldova a participat în calitate de țara-invitată de onoare la Săptămâna Modei "Strasbourg Fashion Week", care a fost organizată în perioada 29 mai – 1 iunie curent. Creatorii de modă din Republica Moldova participă pentru prima oară în asemenea format la acest eveniment de anvergură, iar creațiile acestora au generat interesul publicului, dar și a profesioniștilor din Franța.



Pe parcursul evenimentului publicului au fost prezentate creaţiile designerilor Vivi Art Boutique Fashion, Ionel, Kassandruta, Creme Brulee, Georgette, Katea GRI şi Lia Fia, iar la seara de gală şi de închidere au fost expuse spre apreciere creaţiile autohtone sub numele de brand Julia Allert şi Lavielace. În cadrul defileurilor au fost servite de asemenea și vinurile autohtone oferite de Chateau Vartely.



Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei Corina Călugăru a mulţumit organizatorilor, autorităţilor locale ale orașului Strasbourg și partenerilor naționali, menţionând că tot în aceeaşi încăpere cu valoare istorică şi culturală a oraşului, Grande Salle de l’Aubette, cu puţin timp în urmă a fost găzduită expoziţia de covoare şi costume tradiţionale ale ţării noastre.

"Republica Moldova continuă să aducă la Strasbourg exemple ale creaţiei şi originalităţii ale artiştilor autohtoni, inclusiv vestimentație și accesorii cu un pronunțat specific local ale creatorilor de modă moldoveni, oferind, de această dată publicului prezent la eveniment, oportunitatea de a vedea o altă latură a brand-ului "made in the Republic of Moldova", a specificat șeful misiunii moldovenești la Strasbourg.



Delegaţia designerilor din ţară a participat la o serie de întrevederi cu jurnaliști și bloggeri, reprezentanți locali printre care Președintele Camerei de Comerţ, directorul local al rețelei franceze de magazine „Printemps”, preşedintele asociaţiei "Les Vitrines des Strasbourg", în cadrul discuțiilor fiind abordate criteriile de acces pe piața franceză și perspectivele de dezvoltare a cooperării bilaterale.