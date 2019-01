Creaţiile lui Mozart, la Sala cu Orgă. Juan Manuel Gomez Gonzalez, invitatul special al serii. Spectatorii, impresionaţi

Celebre opere muzicale au răsunat, ieri, la Sala cu Orgă. Orchestra Națională de Cameră

şi Corul Național au adus în scenă creaţiile lui Mozart, cu ocazia celor 263 de ani de la nașterea compozitorului austriac.

Invitat special la eveniment a fost muzicianul spaniol Juan Manuel Gomez Gonzalez, care a reușit să atingă sufletele spectatorilor.



Zeci de oameni au venit la concert pentru a se delecta cu muzică clasică.

Iubitorii de frumos spun că nu ratează nicio ocazie de a merge la astfel de evenimente:



"Merg să ascult muzică clasică. Îmi place, în special Mozart, Beethoven, Bach. Aceștia sunt compozitorii mei preferați".



"Cântă nepotul meu aici. El mi-a recomandat acest concert și eu cu mare plăcere am venit și chiar mult timp am așteptat".



Concertul a durat două ore. Cei prezenţi spun că acest gen de muzică este ca un balsam pe suflet:



"Spiritual altfel te simți când asculți muzică clasică. Această muzică e pentru suflet".



"Pentru a asculta muzică clasică trebuie să știi cum să o înțelegi. Mozart pentru mine este totul".



"Ea nu este exprimată prin cuvinte, dar muzica clasică te pătrunde. Ea are o poveste interesantă în spatele ei".



"Această muzică oferă liniște sufletească și te setează la alte gânduri".



Juan Manuel Gomez Gonzalez este pentru prima dată în Moldova și a rămas impresionat de publicul nostru: "Am petrecut trei zile fantastice aici, cu zăpadă, cu diverse mâncăruri. Oamenii de aici sunt foarte amabili și curioși".



Wolfgang Amadeus Mozart a murit la 35 de ani, lăsând lumii 626 de creații muzicale, printre care 41 de simfonii, cea mai cunoscută fiind Simfonia Nr. 40.