Cratere uriașe în șosele, clădiri afectate în urma cutremurului cu magnitudinea 7 din Alaska (VIDEO)

Un cutemur cu magnitudinea 7 a lovit Alaska, vineri dimineață, la ora locală 08:20, seismul producînd pagube importante în orașul Anchorage.

Potrivit Institutului de Geologie din Statele Unite, seismul s-a produs la 10 mile de Anchorage, la ora locală 08:29 a.m.

Autoritățile au emis o alertă de tsunami.

Imagini postate pe rețelele de socializare arată pagubele provocate de seism.

O șosea s-a surpat, numeroase clădiri din oraș fiind afectate.

"La postul de știri Anchorage Daily News, pagubele sunt mari. Tavanul s-a prăbușit, unii pereți s-au prăbușit", a declarat un jurnalist, citează observator.tv.

This earthquake straight cracked my school in half pic.twitter.com/kdm1O1yjb6