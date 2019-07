CRATER, în locul unde a căzut bărbatul din avion. Vezi imaginea

Imagini de la locul în care a murit bărbatul care a căzut dintr-un avion, într-o grădină din Londra, la aproximativ un metru de o persoană care făcea plajă, au fost publicate.

În imagini se poate vedea un crater format în locul în care s-a prăbușit bărbatulcăzut din avion, atât pe o alee asfaltată, cât și pe o porțiune cu gazon, scrie a1.ro.

„Am auzit un zgomot și m-am uitat pe geam, de la etaj. Inițial, am crezut că este un vagabond care a adormit în grădină. Avea haine pe el. M-am uitat m-am atent și am văzut că era sânge peste tot, pe gardurile zidite ce înconjoară grădina. Capul lui nu arăta normal. Am înțeles imediat că este vorba despre un om care a căzut de la înălțime mare”, a povestit un vecin al persoanei în curtea căreia a căzut bărbatul.

Bărbatul ar fi fost un pasager clandestin al avionului, care s-a ascuns sub aeronavă, în compartimentul roților de aterizare, înainte ca aceasta să decoleze din Nairobi, Kenya.

Acesta ar fi căzut în timp ce aeronava se apropia de Heathrow, după un zbor de nouă ore, potrivit autorităților.

Poliția Metropolitană a anunțat că trupul neînsuflețit al unui bărbat neidentificat a fost găsit, duminică, într-o grădină din districtul londonez Clapham. Acesta a căzut la aproximativ un metru de un student la Oxford, care făcea plajă, în curtea locuinței lui.

Compania aeriană Kenya Airways a transmis, luni, că poliția a stabilit că acea persoană a căzut de pe avionul acesteia, ce efectuase zborul Nairobi-Londra. În compartimentul pentru echipamentul de aterizare al avionului au fost găsite o geantă, o sticlă cu apă și alimente.

În prezent, polițiștii încearcă să descopere identitatea bărbatului care a căzut din compartimentul pentru roțile de aterizare.