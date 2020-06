CRANII DE RINOCER LA HOGINEŞTI: Acestea au o vechime de peste 11 milioane de ani (FOTOREPORT)

Descoperire paleontologică importantă în satul Hogineşti, raionul Călăraşi. Trei cranii de rinocer, cu o vechime de peste 11 milioane de ani, au fost găsite la cariera de argilă şi nisip din localitate.Fragmentele osoase au trezit interesul cercetătorilor ştiinţifici care s-au deplasat la faţa locului.



Paleontologul Teodor Obadă spune că fragmentele osoase descoperite la Hogineşti au o mare importanţă istorică.

TEODOR OBADĂ, paleontolog: ''Este o mare raritate să găsim atâtea piese. Este o mare achiziţie pentru paleontologia Moldovei. Sunt rinoceri care erau fără corn, era un gen care se numea unicornus. ''



Acum o zi, cercetătorul a început a lipi fragmentele osoase, iar în patru-cinci zile va finaliza aceste lucrări. Ulterior, oamenii de ştiinţa vor realiza mai multe analize pentru a stabili vârsta exactă a craniilor, dar şi speciile de rinocer cărora aparţin acestea.



TEODOR OBADĂ, paleontolog: ''Este o muncă destul de migăloasă de a racola toate aceste momente. Trebuie de aşteptat până se usucă, căci piesele ude nu se încleie. ''



Bucăţile de craniu au fost găsite de olarul Vasilii Gonciari. Bărbatul a anunţat, imediat, cercetătorii de la Chişinău.



VASILII GONCIARI, proprietar cariera de argilă din Hogineşti: ''Am observat o costiţă. M-am gândit că sunt peşti de la fundul mării, căci sunt argilele sarmaţiene. Am fotografiat repede, s-a conturat un craniu. Dacă vedeţi, panta e abruptă, deodată am încercat, am găsit posibilitatea şi am recuperat-o. Am mai săpat în jur şi am recuperate toate bucăţelele. ''



Olarul spune că va continua săpăturile şi speră că va găsi şi alte elemente din scheletele rinocerilor. Cele găsite vor fi expuse în muzeul familiei Gonciari, '' Casa Olarului '' din Hogineşti, dar şi în muzeul localităţii.