CRĂCIUNUL, SĂRBĂTORIT ÎN PMAN. Zeci de oameni s-au adunat în jurul bradului

Spiritul Crăciunului pe stil nou s-a simţit din plin în Piața Marii Adunări Naționale. Zeci de oameni s-au adunat împreună cu copiii lor la pomul de Crăciun din centrul Capitalei pentru a se bucura de sărbătoare. La fel ca în anii precedenţi, micuţii au avut ocazia să participe la un spectacol susţinut de actorii Teatrului Municipal de Păpuşi „Guguţă".



Timp de o oră, copiii s-au distrat de minune reicitind poezii şi cântând colinde lui Moş Crăciun.



"Iarna cea geroasă a sosit acum

Bulgări de zăpadă îşi fac loc pe drum

Veselia e mare, pentru noi cei mici

Alergăm pe stradă, ca nişte voinici."



"Îngerii din cer coboară

Şoporesc încetinel

Pe la casele creştine

Ca să cânte leru-i-ler."



Nu au rămas mai prejos nici părinţii care au cântat şi au dansat.



"Clopoţei, clopoţei sună ne-ncetat / Şi vestesc că în curând vine moşul drag."



"Super, şi eu m-am distrat şi băieţelul s-a distrat foarte bine. Ne-am simţit super. E o atmosferă foarte plăcută."



Totuşi, cei mai entuziasmaţi au fost copiii, care nu şi-au putut lua ochii de la actori.



"- Ce ţi-a plăcut cel mai mult acolo?

- Să dansez şi să cânt.

- Şi ai primit daruri?

- Da

- Ce ai primit?

- Bomboane."



"M-am distrat foarte bine, am cântat, am spus poezii, colinde."



"Mi-a plăcut să dansez şi să cânt alături de Moş Crăciun."



Spectacolul de lângă pomul de Crăciun a fost organizat de Direcţia Cultură a Primăriei Chişinău, în parteneriat cu Teatrul Municipal de Păpuși "Guguță".



"În fiecare an colaborăm cu Primăria Municipiului Chişinău şi avem câteva zile când ieşim şi aducem copiilor sărbătoare. Anul acesta prima zi, dar cred eu că a fost o zi destul de reuşită pentru că au fost mai mulţi ca anul trecut ca în prima zi."



Actorii teatrului se vor afla lângă pomul de Crăciun până de Revelion, în intervalul orelor 12:00 şi 13:00. Imediat după spectacol, oamenii au făcut cozi la caruselele din parcul de distracţii instalat în faţa Guvernului.

Tot astăzi, la Soroca au fost organizate un şir de evenimente cu prilejul Crăciunului de pe stil nou. Dis de dimineaţă, a avuit loc un iarmaroc de Crăciun, după care sute de oameni au participat la parada măștilor zoomorfe.