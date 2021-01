Crăciunul sărbătorit în familie. Tradiţii şi obiceiuri

După slujbă, moldovenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi au mers pe la casele lor şi au întins mese doldora de bucate. La fel s-a întâmplat şi în familia Chircu, din satul Grebleşti, raionul Străşeni, care ţine postul Crăciunului de mai bine de zece ani. Înainte de a se înfrupta din bucate, membrii familiei au spus o rugăciune.Soţii Chircu au şase copii. Cel mai mare este de 26 de ani, iar cel mai mic, de nouă ani. Gospodina casei a pregătit din timp masa de sărbătoare."Care când tăia de Crăciun porcul, numaidecât făcea chifteluţe, jambon, răcitură, cârnaţ de casă. La noi familie e mare şi ne ajută copii."Capul familiei a avut grijă să pună pe masă cel mai bun vin, făcut tot de el. Nicolae Chircu spune că aştepta Crăciunul cu nerăbdare."Noi am prins tradiţia de la părinţi, de la bunei. Noi cu mare nerăbdare aşteptăm. Am tăiat un purceluş, de ţară, de casă şi am pregătit bucatele să fie frumos."Chiar dacă pandemia a ştirbit din farmecul sărbătorii, mezinul familiei i-a colindat pe cei dragi.Sebastian a fost răsplătit cu bani şi dulciuri de către oaspeţii casei, printre care şi Aliona Chircu, primarul satului Grebleşti. Ea spune că pandemia a mutat evenimentele din centrul localităţii în casele oamenilor."Cu siguranţă, noi la Grebleşti într-adevăr făceam sărbători frumoase, în centrul satului cu frigărui, cu izvar, cu colinde, dar asta nu înseamnă că nu este o sărbătoare frumoasă şi nu înseamnă că nu o simţim în suflet. Şi aşa este situaţia în toată lumea, unde acasă este în suflet, acasă este în familia cea mai strânsă care o putem îngrămădi."