Crăciunul pe stil vechi: Prin sate, preoţii au început să vestească Naşterea Domnului

foto: publika.md

Prin sate, preoţii au început să vestească Naşterea Domnului. Aceştia merg de la casă la casă ca să binecuvânteze gospodăriile.



De mai bine de 30 de ani, tradiţia de a vesti Naşterea lui Isus Hristos este respectată cu sfinţenie de preotul Valentin Baltag din oraşul Căinari.



Sătenii aşteaptă vizita preotului cu nerăbdare în fiecare an.



" Anul ăsta de duminică îl aştept. Asta e pentru sănătate, numaidecât e bun. Noi îl aşteptăm ca pe nuştiu ce."



"E un obicei care se face an de an. Scriem la sănătate, când intră părintele îi citeşte şi pentru ei se roagă. După asta facem o mulţumire, fiecare ce are în casă."



Naşterea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creştine.



"Merge preotul din casă în casă în ajun de Naşterea Domnului unde vesteşte că se naşte Isus Hristos. Preotul merge cu icoana prin casă si cei care primesc preotul, primesc acea binecuvântare dumnezeiască în casă, pentru că timp de un an de zile multe se întâmplă în casa unui om", a spus preotul Valentin Baltag.