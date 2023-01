Crăciun pe Aeroport. 30 de moldoveni, determinați să dea în judecată o companie aeriană

30 de moldoveni au rămas ieri blocați pe Aeroportul Internațional din Frankfurt. Aeronava cu care trebuiau să ajungă la Chișinău a plecat, în timp ce pasagerii așteptau să facă check-in. Potrivit lor, problema s-a creat din cauza faptului că la ghișeu era un singur operator, procedura de înregistrare a început cu întârziere și astfel nu au reușit să ajungă la timp la poarta de îmbarcare.

”30 de oameni au fost lăsați astăzi la aeroportul din Frankfurt. Au început check-inul prea târziu și nici nu au anunțat că avionul întârzie sau că onboarding a început. Stăm… care cu diabet, care cu copil mic, stăm în aeroport și ascultăm aberațiile operatoarelor de la HI Sky că noi suntem vinovați. Nimeni nu ia legatura cu noi, nimeni nu vine cu soluții”, a scris Natalia Mogîldea pe contul ei de Facebook, unul dintre pasageri.

Tot ea a anunțat că împreună cu cei 30 de pasageri,c are au rămas blocați la Frankfurt, vor acționa în judecată compania Hi Sky. Pentru asta, Natalia Mogîlde a scris că a reușit să adune niște probe de la poliție, a contactat administrația aeroportului pentru a verifica Hi Sky din punct de vedere legal. De acolo au aflat și niște informații mai puțin știut în spațiul public.

”Ei (n.r. administrația aeroportului) mi-au explicat schema lor escrocă în colaborare cu compania DHS din Dortmund. Hi Sky nu e companie de zboruri care poate avea grijă de pasageri. Ei contractează companii intermediare ieftine, care prestează servicii super proaste. Mereu se face check-inul prea târziu și pasagerii sunt în stres sau se anulează zboruri așa din senin, pentru că compania contractată nu are personal să trimită la Aeroport”, a mai povestit Natalia Mogîldea după discuția cu reprezentanții Aeroportului din Frankfurt.

În cele din urmă, cei 30 de pasageri au zburat la Chișinău cu o altă cursă, fiind nevoiți să cumpere un alt bilet.

Compania avia Hi Sky nu a venit, deocamdată, cu o reacție.