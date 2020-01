CR7, DE NEOPRIT: Portughezul a marcat în al patrulea meci consecutiv

Cristiano Ronaldo marchează pe bandă rulantă în noul an. Atacantul lui Juventus Torino a deschis scorul în meciul cu AS Roma din sferturile de finală ale Cupei Italiei, câştigat de "Bătrâna Doamnă" cu 3-1. Astfel, în primele patru partide din acest an, portughezul a înscris 7 goluri.

Rodrigo Bentancur şi Leonardo Bonucci au marcat şi ei pentru gruparea torineză în meciul de aseară.



"Giallorossi" au redus din diferenţă după pauză, graţie autogolului lui Gianluigi Buffon. Juventus Torino va juca în semifinale cu învingătoarea meciului dintre AC Milan şi FC Torino.