Cozile de TIR-uri, istorie. AITA a lansat o aplicaţie prin care şoferii vor putea completa online declarațiile vamale

Cozile deTIR-uri din vămi vor fi istorie. Cel puţin asta promite Asociaţia Internaţională a Transporturilor Auto, care a lansat o aplicaţie prin care şoferii vor putea să completeze o declaraţie vamală online.

Aceştia vor putea declara bunurile prin platforma TIR-Electonic Pre-Declaration. Şoferii cu declaraţii completate vor trece frontiera cu prioritate, prin aşa-zisul "covor verde", o bandă de circulaţie destinată transportatorilor de mare tonaj.



"Funcţionarul vamal în mediu la ziua de astăzi perfectează un carnet TIR pe suport de hârtie cinci, zece minute în dependenţă de câte volete are, complexitatea documentelor, codul de marfă şi restul. Dacă ar fi informaţia respectivă ele doar se extrag din program, dânşii le verifică vizual, acceptă şi cu asta tot", a spus șeful adjunct al Departamentului venituri și control vamal , Viorel Doagă.



Procedura este una simplă, iar transportatorul are nevoie doar de un calculator conectat la internet pentru a completa datele.



"De la orice calculator care are internet, el are codul lui, s-a accesat, s-a logat şi a transmis datele. E uşor pentru vameş, el nu trebuie să pună cu mâna datele, el le vede gata introduse, numai le verifică", a spus administratorul AITA Moldova, Dumitru Albulesa.



Potrivit responsabililor, un astfel de sistem a fost funcţional în ţara noastră din 2009 până în 2013, dar, ulterior, din motive tehnice, a fost suspendat. Modernizarea aplicaţiei a costat 46 de mii 500 de euro, iar 75 la sută din bani au fost oferiţi din programul USAID.



"În primul rând USAID ajută Moldova să îşi extindă volumul de comerţ şi să facă aceste tranzacții mai uşor şi mai rapid. Trecerea mai rapidă a camioanelor pe la frontieră este unul dintre aceste stimulente", a spus directorul programului USAID pentru Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir.



Relansarea aplicaţiei i-a bucurat pe transportatori.



"Eu socot că acesta este un bun început, dar cum am cerut şi în discuţiile anterioare, noi ca transportatori încă nu suntem pregătiţi, de aceia aş fi vrut să trecem nişte cursuri, să fie împreună cu AITA un proiect", a spus transportatorul Gheorghe Gorenco.



"Eu mi-aş dori ca transportator mai mult să am tirul acesta electronic decât pe suport de hârtie care scurtează din timp, timpul perfectărilor la vamă, la vămile de tranzit", a spus transportatorul Ivan Pahov.



În prezent, aplicaţia este disponibilă în 18 limbi şi este valabilă în 32 de ţări din Europa.