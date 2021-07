Cozi la Palatul Republicii, acolo unde s-a efectuat rapelul pentru Sputnik V

"La ora şase era un rând imens, nu i-am numărat câţi, dar aproape două mii de persoane erau. Pentru că toţi lucrătorii medicali erau prezenţi am decis să începem vaccinarea nu la 07:00, ci la ora 06:30", a declarat Oleg Crudu, directorul Centrului COVID-19, Moldexpo."Eu lucrez în calitate de profesoară și înţeleg că trebuie să mă imunizez, mai ales că o perioadă destul de lungă am activat în regim online şi vreu să ne întoarcem în sălile de clasă"."Nimic nu se schimbă, mereu am mers cu mască. Mă simt mai în siguranță, poate voi merge undeva, dacă vor permite cu Sputnik-V"."Nu trebuie să uităm de măsurile de protecţie împotriva noului coronavirus. Chiar dacă suntem vaccinaţi, există riscul de infectare. Aşa că, voi continua să mă protejez cu mască şi mănuşi".