Cozi la CNAS, unde, de astăzi, vârstnicii pot depune cereri de recalculare a pensiilor

. Dis-de-dimineață în fața sediului de pe strada Eugen Coca din Capitală au venit zeci de persoane. Oamenii erau nemulțumiți de regimul de lucru al agenţiei şi de faptul că trebuie să aştepte ore în şir pe caniculă pentru a depune solicitările.”Ei nu fac ordine, să lucreze măcar în toate zilele, că numai trei zile în săptămână lucrează și e de la 8 până la 2. De unde oamenii să nu se îmbolnăvească unul cu altul, că aici sunt pensionari care poate au temperatură, poate îi slab de inimă.””Am apelat și mi-au spus cu ce documente să vin, eu am venit cu ele la șapte și sunt 120 de oameni pe listă, dar ei primesc numai până la ora paisprezece. Deci, care au fost primii au venit la patru dimineața ca să ocupe rând.””Iată și căldură mare, dar eu sunt bolnavă cu inima și am nevoie de medicamente și ca să mă ajute de la asistența socială am nevoie de pensie. Iată stau. Pot să mor aici.””Lasă să mai spună și ei ca să mai facă o lege oarecare, ca să ieșim din acest focar. Fiecare vrea să meargă primul, dar aici îs numai bătrâni, ba cu diabet, ba inima și te mai alegi și cu Covid.”Sirectorul general al Centrului Național de Asigurări Sociale, Elena Țâbârnă, ne-a spus la telefon că decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică prevede ca în perioada pandemiei, angajații bugetari să lucreze în regim special. Astfel, cei de la CNAS activează în ture, iar pentru a evita îmbulzeala, instituția a decis să primească cererile a cererile până la sfârșitul lunii.”Indiferent de când veți depune în luna iulie pensii, că pe data de 1, că pe data de 15 sau 31 iulie, oricum dreptul reexaminat va fi din 1 august și îi rugăm pe toți cetățenii să nu facă cozi enorme”, a declarat Elena Țîbîrnă, director general CNAS.De la 1 iulie, de dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă beneficiază pensionarii care din 1999 au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani.