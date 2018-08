COZI LA CABINETELE MEDICALE. Mai mulți părinți din Capitală și-au vaccinat copiii contra rujeolei

Cozi la Centrele doctorilor de familie din Capitală. Din cauza creşterii numărului cazurilor de rujeolă, mămicile au luat cu asalt cabinetele medicale pentru a-şi vaccina copiii.



Dis-de-dimineaţă, holul de la etajul patru al Centrului medicilor de familie nr.2 din sectorul Botanica a fost neîncăpător.



"Noi am întârziat puţin cu vaccinul, dar ne străduim să le facem pe toate. Copiii trebuie

imunizaţi obligatoriu. Este părerea mea. Sunt mulţi viruşi periculoşi... Doamne, fereşte."



"Eu cred că vaccinul nu va face mai rău decât atunci când copilul va fi contaminat."



"Asta e o regulă, toţi copiii trebuie vaccinaţi, sunt boli care noi nu le ştim. Sunt foarte grave pentru copii."



Unii părinţi spun că epidemia declanşată i-a speriat, dar speră că vaccinul le va proteja micuţii.



"Acum, cu toată epidemia asta, sigur că ne-am speriat ca părinte. Am venit să vedem, ni s-a spus că deja facem a doua doză. Am auzit că copiii care s-au îmbolnăvit chiar vaccinaţi, dar au făcut o formă mai uşoară."



"Am venit cu fiica şi cu nepoţelele să facă vaccină. Ne speriem că auzim cazuri diferite, dar sperăm ca va fi bine"

CITEȘTE ȘI: 56 de cazuri de rujeolă au fost confirmate