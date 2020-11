Cozi la atelierile de vulcanizare. Temperaturile din ultimele zile au obligat şoferii să-şi schimbe pneurile

"M-am pornit de la Cricova, am trecut prin Stăuceni, am trecut toată partea asta a Chişinăului, până am găsit aici un pic mai liber.", a spus șoferul, Daniel Gonțu."Deja e sezonul, demult trebuiau schimbate. Pur şi simplu am lăsat aşa. Preţurile îs normale, pământeşti.""Nu se ştie ce iarnă om avea, de ce să nu le schimbăm.""Acum, când e sezonul de schimbat, stau în rând câte jumătate de oră, o oră. Când şi cum. Astăzi e zi liberă, ca deobicei şi sunt mai multe maşini."Potrivit statisticilor, în Capitală sunt înregistrate peste 300 de mii de mijloace de transport. Şoferii sunt obligaţi prin lege să circule cu pneuri de iarnă doar dacă carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei. Amenzile pentru încălcarea acestei reguli variază între 600 şi 1000 de lei.