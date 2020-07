Cozi interminabile în fața oficiilor teritoriale CNAS. Oamenii vin cu noaptea-n cap și ocupă rând pentru recalcularea pensiei

La ora opt dimineața, zeci de pensionari stăteau în rând la oficiul CNAS din sectorul Buiucani al Capitalei. Din imagini se observă cum oamenii nu păstrează distanța socială, deşi persoanele de peste 63 de ani ar trebui să stea acasă. Unii spun că au venit de la ora 05:00 şi că nu au de ales, pentru că vor să-și primească banii.”Am vreo jumătate de oră și eu. M-am gândit că de la opt, ca întotdeauna. Eu îs după infarct. Vai de capul meu cum am venit. Am venit cu medicamentele și apa în geantă ca să rezist cumva. - Și a câta sunteți la număr? - Eeheii, să vă spun? .. 147”.”Dimineața când am venit o doamnă mergea pe aici și tușea tucma se înădușea. Oare cineva s-a gândit la acest lucru? E o situație critică, e o bătaie de joc față de oamenii care au muncit o viață”.”Noi dacă luptăm pentru aceea ca să micșorăm COVID-ul, păi de ce vedem situația aceasta, care stă om lângă om și se lipesc unul de altul?”.Responsabilii spun că oamenii mai au la dispoziţie încă zece zile din iulie, deoarece solicitările sunt recepţionate doar de luni până miercuri. Totuși, cererile pot fi depuse și în următoarele luni."Reexaminarea se acordă începând cu luna următoare lunii în care s-a depus cererea. Dacă persoana vine în luna august, pentru că avem și așa cazuri, ea va beneficia începând cu 1 septembrie și așa mai departe", a spus directorul general CNAS, Elena Țîbîrnă.Directorul CNAS, Elena Țîbîrnă, a mai declarat că există un proiect de lege privind depunerea cererilor prin procură, dar că acesta urmează a fi examinat în Parlament. De asemenea, se lucrează la implementarea unui sistem informațional pentru depunerea online."La cererea online, CNAS încă lucrează. Nu este atât de ușor să implementezi o cerere online în care să poți integra sistemul informațional și datele raportate de angajator”, a menţionat directorul general CNAS, Elena Țîbîrnă.De la 1 iulie, persoanele care s-au pensionat după întâi ianuarie 1999 și au continuat să lucreze mai mult de zece ani, pot solicita recalcularea pensiei. Aceasta se face în funcție de salariul primit în aceștia ani de muncă. Pentru a depune o cerere este nevoie de buletinul de identitate și copia certificatului de muncă.