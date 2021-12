Cozi în zorii zilei. Pensionarii așteaptă în fața magazinelor să cumpere pâine socială

"- Pâinea-i scumpă. - Cât stau o ridică, pâinea. Azi e un preţ, mâine un preţ. - De ce nu-i întrebaţi pe dânşii? Ei au salarii de 20 de mii de lei, dar noi avem trei mii de lei. - Nici pensia nu dau la timp. - Iaca, nu mi-a ajuns pentru o pungă, punga e trei lei, am rămas doar cu un leu."Joi, la ora 6:30 dimineața, în faţa unui magazin de pâine din centrul Capitalei erau aproximativ 40 de persoane. Acest bărbat vine aici în fiecare zi."Eu de la şase sunt aici, la şase dimineaţa sunt aici. În rând după pâine, că e mai ieftină. - Cât costă pâinea aici? - Trei lei. - Cealaltă este scumpă? Nu vă ajung bani? - E scumpă pentru pensionari, o mie de lei pensia, omule. Poţi trăi cu banii aceştia?"Vânzătorii spun că acest scenariu se repetă în fiecare dimineaţă, de ani buni."Sunt mulţi oameni. Aţi văzut câtă lume vine şi cumpără pâine ieftină. Nu ajunge pentru toţi".Toată pâinea ieftină s-a vândut în doar 10 minute."Nu am reuşit că... aşa-i. - De ce veniţi aici după pâine? - Pentru că în alte părţi e mai scumpă şi fiecare ia după cheltuiala lui. - Nu vă ajung bani? - Da, salariile sunt mici, preţurile sunt mari, cresc zilnic, dar salariile sunt mici, fiecare se străduie să se descurce"." - Aţi vrut să cumpăraţi pâine socială? - Am vrut, dar nu ne-a ajuns. - Veniţi des aici? - Peste o zi. Noi lucrăm aici, în oraş, peste o zi venim, dar nu ne ajunge, iată, am luat de asta".Pâinea socială este produsă începând din 2016.