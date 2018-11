COZI IMENSE la service-urile auto din Capitală. Şoferii se grăbesc să-şi schimbe pneurile de vară pe cele de iarnă

Foto: ANVELOPE // PUBLIKA.MD

Sute de şoferi au stat aseară ore întregi în rând pentru a-și schimba anvelopele de vară cu cele de iarnă. Unele ateliere auto din Capitală și-au prelungit programul, iar lăcătușii au muncit până după miezul nopții pentru a face față fluxului mare de clienţi.



Angajații service-urilor auto spun că în ultimele zile au de lucru de dimineaţă până seara târziu: "Sunt foarte mulți clienți. Sunt multe mașini în Republica Moldova. Este de lucru. Facem să fie bine, astfel ca oamenii să fie mulțumiți de deservirea noastră".



Unii dintre șoferi spun că au stat în rând câteva ore: "Stau de vreo două ore".



Conducătorii auto spun că se grăbesc să schimbe cauciucurile de la automobile pentru ca ninsoarea să nu-i ia pe nepregătite:



"Am văzut prognoza meteo. Trebuia să fie minus la noapte. Am decis că nu trebuie să risc".



"Au promis zăpadă și am venit să schimbăm cauciucurile".



Pentru schimbarea anvelopelor, conducătorii auto plătesc între 250 şi 350 de lei.